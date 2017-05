Neues Konzept zum Funktionsbereich des iPhone 8 aufgetaucht

Im Internet stapeln sich die Gerüchte um das neue iPhone 8 nur so aufeinander. Geleakte Bilder hier, mögliche Funktionen dort. Dabei ist die Munkelei um ein Feature ganz besonders präsent: Das neue Apple-Gerät soll ein nahezu flächendeckendes Display verfügen. Die altbekannte Home-Taste muss dann Platz machen, und zwar für den sogenannten Funktionsbereich. Nun ist ein erstes Konzept für iDropNews von Benjamin Geskin aufgetaucht, in dem er zeigt, für was dieses mysteriöse Feld genutzt werden könnte. Von dem Designer haben wir bereits im April einen iPhone-Dummy gesehen, bei dem er die aktuellen Gerüchte in ein tatsächliches Smartphone verwandelt hat.

Die Bilder zeigen uns, dass dieser Funktionsbereich am unteren Bereich des Smartphones sitzt. Von dem 5,8 Zoll großen Handy würden am Ende etwa 5,15 Zoll nutzbaren Screens übrig bleiben. Apple hat offensichtlich die Touch Bar für sich entdeckt, denn mich erinnert dieser Funktionsbereich stark an das neuste Feature des MacBook Pro (2016). Und da gibt es nicht nur beim Aussehen Parallelen, auch die Funktionalität ähnelt sich.

Wie auch schon beim MacBook Pro könnten in dem Feld Appbezogene Steuerelemente Platz finden. Schaltflächen zur Musik und Videokontrolle, das schnelle Tätigen von Anrufen oder sogar das Browsen im Internet. Den Vorstellungen von Designern und Entwicklern sind so gut wie keine Grenzen gesetzt.

Erstmal wäre ein integrierter Fingerabdrucksensor denkbar und sogar wünschenswert. Geskin hat das in seinem Konzept bereits bedacht. Immerhin fällt die Home-Taste ja weg – seine Funktion muss also ersetzt werden. Auch hier hält sich das Gerücht hartnäckig, dass Apple den Sensor unter dem Bildschirm verbauen wird. Mit absoluter Sicherheit kann dies erst bei der Veröffentlichung des Handys gesagt werden.

Nun muss nur noch die Frage geklärt werden, ob die Technologie bis Herbst 2017 vollkommen funktionsfähig sein wird. Vielleicht wird der Releasetermin des iPhone 8 auch verschoben. Hoffentlich wird der Fingerabdrucksensor nicht auch auf die Rückseite des Geräts verschoben – beim Galaxy S8 gab es für diesen Schachzug harte Kritik. Ich würde mir wünschen, dass Apple sich ein wenig von Geskins Konzept inspirieren lässt, denn solch ein Funktionsbereich wäre nicht nur praktisch, sondern sieht auch noch richtig gut aus.

Quelle: idropnews