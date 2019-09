Neues Microsoft-Patent zeigt besonderes Scharnier für faltbare Geräte

Das neue Microsoft-Patent, das erstmals von Windows United entdeckt wurde, beschreibt ein Gerät mit einem faltbaren OLED-Display, das mit einem Scharnier ausgestattet ist, welches wiederum mit Flüssigkeit oder Gas gefüllt ist. Dabei sollen vor allem die Hohlräume um das faltbare Display herum befüllt werden, um es in verschiedene Positionen zu biegen und gleichzeitig die Belastung der Bildschirme zu reduzieren.

Dadurch wird auch verhindert, dass Fremdkörper in das Scharnier gelangen, um den Verschleiß auf ein Minimum zu reduzieren. Vor allem Samsung hatte mit den frühsten Einheiten des Galaxy Fold mit solchen Problemen zu kämpfen. Darauf folgten dann mehrere Monate Verzögerungen im Verkauf und Betriebsablauf. Microsoft macht mit diesem Patent klar, dass sie auf diese Schwierigkeiten vorbereitet sind und von vorneherein nach Lösungen suchen.

Das Scharnier befindet sich jedoch möglicherweise nicht in der Entwicklung für ein bestimmtes Gerät und möglicherweise nicht einmal für ein Microsoft-Produkt. Das liegt daran, dass das Patent vom Technologie-Lizenzteam des Unternehmens eingereicht wurde, was darauf hindeutet, dass andere Hardwarehersteller das Scharnier in Zukunft in ihren eigenen faltbaren Geräten verwenden dürfen.

Wie immer gilt: Patente sind mit Vorsicht zu genießen. Ein solch eingereichtes Dokument heißt noch lange nicht, dass die darin beschriebene Technologie jemals das Licht der Welt erblicken wird. Auch wenn es schließlich in ein Produkt verbaut wird, würde es mich doch sehr wundern, wenn wir es bereits bei der kommenden Microsoft-Veranstaltung am 2. Oktober zu sehen bekommen.

Surface Pro 6, Surface Studio und Surface Laptop wurden alle im Oktober vorgestellt, so dass es plausibel ist, dass ein weiteres Surface Gerät das Highlight der diesjährigen Veranstaltung sein wird. Es wird allgemein erwartet, dass Microsoft offiziell das langersehnte Dual-Screen-Gerät mit dem Codenamen Centaurus ankündiget.

Es gibt seit einiger Zeit Gerüchte, dass der Preis des Centaurus zwischen dem erschwinglichen Surface Go und dem Premium Surface Pro liegen soll, aber es bleibt abzuwarten, ob es auch mit einem faltbaren Display ausgestattet sein wird. Berichte behaupten auch, dass das Gerät mit Windows Lite betrieben wird, einer optimierten Version von Windows 10, auch bekannt als Windows Core OS. Damit wäre das Centaurus Device eine Konkurrenz zu den Chromebooks und dem iPad Pro.

via: digitaltrends