Neues Patent von Apple: Dieses Display kann Fingerabdrücke erkennen

Im September erwarten wir ein äußerst gelungenes neues iPhone. Eines, welches sowohl vom Design als auch technisch deutlich anders daherkommen wird als der Vorgänger aus dem letzten Jahr. Soll heißen, es gibt nicht nur die üblichen geringen Modifikationen, die das iPhone ein bisschen leistungsstärker, das Display ein bisschen heller und die Kamera ein bisschen ausgereifter machen, sondern das Device viel fundamentaler verändern.

Dazu gehört nach aktuellen Gerüchten auch die Möglichkeit, dass man den physischen Home-Button komplett verschwinden lässt. Der beherbergt aber auch den Fingerabdrucksensor, der das Smartphone entsperrt oder mit dem sich der Besitzer auch bei Einkäufen verifizieren kann. Dazu muss also eine neue Lösung her und ein jetzt dem Unternehmen zugesprochenes Patent könnte erklären, wie das vonstatten geht.

Beim U.S. Patent and Trademark Office ist die Rede von einem „Interactive display panel with IR diodes“, also einem Display, welches auf Infrarot-Dioden setzt. Die richtige Pixeldichte – oberhalb von 500 ppi – vorausgesetzt, kann dank dieser Dioden ein Fingerabdruck erkannt werden. Das bedeutet, dass ein Home-Button komplett ins Display integriert werden könnte, inklusive der Möglichkeit, das Panel per Fingerabdruck zu entsperren.

Da macht sich dann wohl die Übernahme des Unternehmens LuxVue bezahlt – die Micro-LED-Spezialisten hatte sich Apple bereits 2014 einverleibt. Dennoch ist damit jetzt nicht garantiert, dass diese Technologie bereits im iPhone 8 realisiert werden kann. Da das nun gewährte Patent aber bereits im Juni 2014 eingereicht wurde, besteht durchaus die Hoffnung, dass Apple mithilfe dieser Idee den Home-Button los wird beim kommenden iPhone.

Wenn diese Technik zuverlässig funktioniert, wäre es jedenfalls ein sehr eleganter Weg, gleichzeitig den Home-Button und auch den Fingerabdrucksensor über Bord zu werfen – umso besser, wenn Apple bereits jetzt in der Lage wäre, diese Technologie massentauglich in seiner Hardware unterzubringen.

Quelle: Apple Insider via CNET