Es fing an mit den Fingerabdrucksensoren an unterschiedlichen Geräten. Mittlerweile sind wir soweit, dass wir das Gesicht oder die Netzhaut scannen können, um uns Zugang zu unseren Computern und Handys zu verschaffen. Doch jetzt kommt der ganz große Clou: An einer Universität in Buffalo hat ein Forscherteam ein biometrisches Sicherheitssystem entwickelt, das verschiedene Dimensionen des Herzens als Identifizierungsmerkmale nutzt.

Klingt richtig abgefahren, aber auch richtig cool! Es funktioniert mit Hilfe eines Doppler-Radars, welches die einzigartige Form, die Größe und die Töne eines jeden Herzens erkennt. Die Signalstärke des Radars soll viel geringer als Wi-Fi sein und würde deshalb keine gesundheitliche Bedrohung darstellen. Das System benötigt etwa acht Sekunden, um die Geometrie und den Rhythmus des jeweiligen Herzens zu erfassen. Danach erkennt es kontinuierlich ohne Körperkontakt, ob sich die richtige Person am Gerät befindet, wobei es in diesem Fall entsperrt bleibt.

Das Forscherteam meint, dass das System eine sichere und potenziell effektivere Alternative zu Passwörtern und anderen biometrischen Identifikatoren wäre. So ist ihr Ziel, dass die Technologie irgendwann einmal Einzug in Smartphones erhält oder auch an Flughäfen eingesetzt werden kann.

Das Herzerkennungs-System war etwa drei Jahre in der Entwicklung. Über diesen Zeitraum wurden die Funktionen nach und nach hinzugefügt, sodass es nun in der Lage ist, die Geometrie des Herzens, seine Form, Größe und Bewegungen zu identifizieren.

Es gibt bereits Herzbasierte Biometriesysteme, die allerdings mit Elektroden arbeiten. Noch nie zuvor gab es ein Gerät, welches das Herz kontaktlos charakterisieren kann. Das ist unter anderem auch ein Vorteil zu heutigen biometrischen Identifikationssystemen, wie beispielsweise Fingerabdruck- und Netzhaut-Scans. Noch dazu, überwacht es den Nutzer ständig, was bedeutet, dass ein mit diesem System ausgestatteter Computer nicht mehr funktioniert, wenn eine andere Person ihn bedienen möchte.

“We would like to use it for every computer because everyone needs privacy.” Wenyao Xu, PhD, Teil des Forschungsteams

Das Forscherteam plant, das System so klein wie möglich zu gestalten und an den Ecken von Computertastaturen zu installieren. So könnte es eine Person bequem erkennen, auch wenn sie 30 Meter davon entfernt ist.

Natürlich ist auch hier wieder der gute alte Datenschutz ein Thema. Möchte man solch ein Identifizierungsmerkmale wie das Herz überhaupt nutzen? Wie würden Hacks dann aussehen? Und läuft man Gefahr gekidnappt vor seinem Rechner zu sitzen, damit Dritte sich an den Daten vergehen können? Vielleicht wird solch ein Herzerkennungs-System nie marktreif werden und wir müssen uns diese Fragen nicht stellen. Ich denke jedoch schon und darauf müssen wir vorbereitet sein. Ansonsten ist das ganze System eine ziemlich coole Technologie!

Quelle: buffalo