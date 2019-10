Neues Update zum Tile Tracker und Google Assistant

Es gibt ja immer diese Streitigkeiten, welcher Sprachassistent nun am besten ist. Fakt ist, sowohl Alexa, Google Assistant und Cortana werden stetig weiter entwickelt. Google arbeitet für ihr neustes Update schon eine Weile mit Tile zusammen, denn der Sprachassistent konnte schon in der Vergangenheit zuverlässig den Tile Tracker finden.

Bei Tile handelt es sich um ein Unternehmen, das Chips herstellt, die man dann an Schlüssel, Handy oder Fahrrad befestigen kann. Per App lassen sich diese sogenanten Tile-Tracker wiederfinden. Alle Tile-Nutzer können auch helfen, verloren gegangene Gegenstände zu suchen, denn ihnen werden vermisste Sachen in ihrer näheren Umgebung angezeigt. In der Vergangenheit hat das auch gut mit dem Sprachassistenten geklappt – man musste nur nach dem jeweiligen Gegenstand fragen und hat ihn dann in der App gesehen.

Das Unternehmen hat kürzlich eine ganze Reihe neuer Bluetooth-Tracker vorgestellt und damit auch ein neues Feature mit dem Google Assistant. Um das zu aktivieren, öffnet man die Google Home App und sucht den Tile Tracker bzw. fügt ihn dann wie ein zusätzliches Gerät hinzu. Das geht übrigens auch mit mehreren Chips.

Anstatt Google dann zu bitten, den Tile Tracker zu finden und ihn per Handy zu suchen, bietet das neue Update einen viel direkteren Ansatz. Die Chips können nämlich Geräusch von sich geben, weshalb man dem Sound dann einfach folgen und sein Handy oder Schlüsselbund wiederfinden kann. Dies funktioniert mit dem Google Assistant auf dem Smartphone sowie mit den Lautsprechern von Google und Nest. Momentan scheint es so, dass Tile und Chipolo die einzigen beiden Bluetooth-Tracker sind, die direkt von Assistant unterstützt werden.

via: androidpolice