Neues zu Alexa: Echo in anderen Räumen steuern und Multiroom-Funktion

Alexa entwickelt sich nun immer weiter zum Musik-System im smarten Zuhause. Denn offenbar hat man ihr ein paar neue Tricks beigebracht, die die Musikwiedergabe in anderen Räumen ermöglicht. Hat man beispielsweise einen Amazon Echo im Wohnzimmer stehen und einen Echo Dot in der Küche, so lässt sich einem Gerät in einem anderen Raum befehlen, Medien wiederzugeben. Dazu müsst ihr allerdings nicht den Zimmer wechseln, sondern ihr könnt dies ganz bequem von eurem Aufenthaltsraum tun.

Der Befehl könnte also lauten „Alexa, spiele Musik im Wohnzimmer“ oder „Alexa, spiele Spotify im Wohnzimmer“, selbst wenn ihr in der Küche oder im Büro seid. Steht neben euch trotzdem ein Amazon Echo wird der Aufruf von diesem nahe stehenden Gerät entgegen genommen und an den Lautsprecher im Wohnzimmer weitergeleitet. Auch die Musiklautstärke, lässt sich von einem Raum aus zum nächsten steuern.

Das Ganze Musik-System, was natürlich in erster Linie darauf abzielt, die Verkaufszahlen des Amazon Echo zu steigern, funktioniert nur, wenn eure Geräte entsprechend benannt sind. Sprich, der Echo im Wohnzimmer muss eben auch als „Wohnzimmer“ betitelt werden, sonst kann Alexa wenig mit dem oben genannten Befehl anfangen. Sie hat ja keine räumliche Vorstellung davon, in welchem Zimmer welches Gerät nun steht. Eure Echo-Geräte könnt ihr über die Amazon-Alexa App umbenennen.

Mehrere Geräte lassen sich aber nicht nur über andere Räume steuern, sondern sollen in Zukunft auch als Multiroom-Lautsprecher funktionieren. Dabei wird die Musik synchronisiert und kann von mehreren Echos wiedergegeben werden. Es sollen sich auch Gruppen bilden lassen, sodass man beispielsweise alle Lautsprecher im Obergeschoss mit nur einem Befehl ansprechen muss und diese dann zusammen Musik abspielen. Google Home verfügt bereits über diese Funktion, also muss Amazon nun natürlich nachziehen.

via: stadt-bremerhaven