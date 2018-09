Es ist schwierig: Da gründet Elon Musk 2016 mit Neuralink wieder ein hochspannendes Unternehmen, zu dem er sich kürzlich geäußert hat, aber man bekommt dann einfach das Bild des kiffenden Musk nicht aus dem Kopf. Aber er hat bei besagtem Podcast nicht nur gesoffen und gekifft, sondern nebenher auch noch einige sehr interessante Dinge geäußert.

Medial ist davon nicht so wirklich viel hängen geblieben, weil die Joint-Story und der daraus resultierende abschmierende Börsenkurs Teslas einfach alles andere überdeckt hat. Dabei ist es doch deutlich spannender, dass er sich bei besagtem Podcast auch mal wieder zu seinem mysteriösen Unternehmen Neuralink geäußert hat. Mysteriös allein schon deshalb, weil niemand bislang so genau weiß, was Musk da gerade vorantreibt.

Bislang wissen wir nur, dass sich Neuralink damit beschäftigt, eine Schnittstelle zwischen Computer und Gehirn zu schaffen, durch die auf lange Sicht Daten transferiert werden könnten. Kurzfristig strebt man wohl an, bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems oder des Gehirns Verbesserungen herbeiführen zu können, langfristig soll uns die Technologie dazu verhelfen, dass sich der Mensch gegenüber künstlicher Intelligenz behaupten kann. In einem früheren Interview sagte Musk: