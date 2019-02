Neuseeland will Steuer für Facebook, Google und Airbnb einführen

Jeff Bezos, der Amazon-Chef, besitzt ein Vermögen von über 122 Milliarden Dollar, Bill Gates 97 Milliarden US-Dollar und Mark Zuckerberg immerhin noch 60 Milliarden US-Dollar. Das hängt damit zusammen, dass ihre Firmen unsagbar erfolgreich sind auf der ganzen Welt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass im Ausland sehr clever jedes verfügbare Steuerschlupfloch ausgenutzt wird.

Nicht nur in Deutschland bzw. der gesamten EU wird diskutiert, wie man das in den Griff bekommen kann, dass Firmen wie Facebook, Google und Airbnb in Europa Milliarden scheffeln, aber im Verhältnis dazu äußerst geringe Steuerbeiträge entrichten müssen. Leider bewegt sich da derzeit nicht besonders viel, in Neuseeland hingegen möchte man dieses Problem jetzt unter Kontrolle bekommen.

Daher erwägt man eine Steuer für ausländische Internet-Konzerne. Wenn es nach Neuseelands Regierung geht, möchte man zusammen mit der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) eine international gültige Regelung auf den Weg bringen. Können sich die Länder nicht auf einen Kompromiss verständigen, wird Neuseeland einfach im Alleingang dieses Steuerprojekt stemmen.

Jetzt wohnen in Neuseeland mit knapp 5 Millionen Einwohnen vergleichsweise wenige Menschen, aber dennoch entgehen der Regierung Steuereinnahmen in Milliardenhöhe. Der Wert der grenzüberschreitenden digitalen Dienste wird auf etwa 2,7 Milliarden Neuseeländische Dollar geschätzt, umgerechnet entspricht das rund 1,64 Milliarden Euro.

Das liegt daran, dass die entsprechenden Steuergesetze viel zu veraltet sind und somit Schlupflöcher für international agierende Internet-Konzerne bietet. Die Unternehmen sind nicht einkommensteuerpflichtig in Neuseeland, was ihnen natürlich einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil bringt. So, wie Finanzminister Grant Robertson heute mitteilte, will man das nun neu regeln und die angestaubten Gesetze entsprechend reformieren.

Egal ob zusammen mit den OECD-Ländern oder im Alleingang: Bereits im Mai möchte die neuseeländische Regierung ein Dokument vorlegen, welches dann mit weiteren Details zu diesem Steuer-Projekt aufwarten kann. Ich hab keinen Schimmer, wie groß die Chance ist, dass sich die Länder auf einen gemeinsamen Entwurf verständigen, aber es ist definitiv zu begrüßen, dass jetzt irgendwo endlich was auf den Weg gebracht wird.

Quelle: Futurezone