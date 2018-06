Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die offiziellen Zulassungszahlen für den Monat Mai vorgelegt. Die Zahl der zugelassenen Elektroautos konnte im Vorjahresvergleich enorm gesteigert werden, erreichte aber nicht die Werte des Vormonats.

Insgesamt 305.057 PKW wurden im Mai 2018 von privaten (38,8%, +1,4%) und gewerblichen (61,2%, -9,9%) Eigentümern zugelassen, das entspricht im Vergleich zum April 2018 einem Rückgang von 5,8%. Insbesondere benzinbetriebene PKW konnten ihren marktanteil ausbauen, sie legten um +6,0 Prozent zu und sind nun mit einem Anteil von 64% Prozent die am häufigsten gewählte Antriebsart. Die Anzahl der Diesel-PKW ging im Vergleich zum Vorjahresmonat (Mai 2017) erwartungsgemäß zurück. Mit einem Minus von 27,2% beträgt ihr Anteil an den neu zugelassenen PKW nun “nur” noch 31,3%.

Mit 2.310 reinen Elektrofahrzeugen (BEV) konnte diese Antriebsart ein Plus von 52% im Vorjahresvergleich verbuchen. Auf einem prozentual vergleichbaren, aber absolut weitaus höheren Niveau platzierten sich Hybrid-Fahrzeuge. Sie wurden 10.299 mal zugelassen, was einem Zuwachs von 50,5% entspricht. 2.465 dieser Fahrzeuge waren sogenante Plug-in-Hybride (PHEV, +6,1 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller neu zugelassenen Fahrzeuge liegt nun bei 130,5g/km, was einen erneuten Zuwachs bedeutet. (+1,5 %).

Bei den deutschen Marken verzeichneten insbesondere Volkswagen (+5,8%) und Mini (+2,5%) als einzige Hersteller Zugewinne. Mit einem Anteil von 20,9% war Volkswagen erneut die anteilsstärkste Marke. Für andere kam es “dicke”: BMW (-15,8%), Opel (-15,1%) und Mercedes (-13,3%) wiesen zweistellige Rückgänge aus.

Wesentlich besser – zumindest prozentual – lief es für Hersteller aus anderen Ländern. Bei den Importmarken zeigten DS (+45,2%), Jeep (+29,1%), Subaru (+13,0%) und Dacia (+10,8%) die größten Aufwärtsbewegungen. Skoda (Volkswagen Konzern) mit einem Anteil von 5,9% in der Zulassungsstatistik vorn, gefolgt von Renault mit einem Anteil von 3,8% und Seat (Volkswagen Konzern) mit einem Anteil von 3,4%.

Die zuvor erwähnte Zunahme des CO2-Ausstoßes ist z.T. den Zuwächsen in den Segmenten geschuldet. Die stärksten Zuwächse bei den Neuzulassungen konnte erneut die Oberklasse (+14,8%) im Segmentebereich aufweisen. Bei den SUVs (+9,6%), den Utilities (+4,5%) und den im Sommer beliebten Sportwagen (+2,8%) war ebenfalls ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat zu beobachten. Alle anderen Segmente verzeichneten einen Rückgang, wobei dieser im Segment Obere Mittelklasse mit -23,4% am deutlichsten ausfiel.

Prognose 10/2013: Zehntausend Teslas pro Jahr

Der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla konnte auch im Mai kaum von den enorm wachsenden Segmenten Oberklasse (Model S) und SUV (Model X) und dem Boom bei Elektrofahrzeugen profitieren. Zwar stieg die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge im Vergleich zum April 2017 von 106 Fahrzeugen auf insgesamt 200 Fahrzeuge, doch im Vorjahresvergleich (Mai 2018 vs. Mai 2017) musste der Hersteller einen Rückgang von 37,9% verbuchen. Auf einem ähnlichen Niveau tendiert der Trend auch über einen etwas längeren Zeitraum. In den Monaten Januar bis Mai 2018 konnten insgesamt nur 972 Einheiten in Deutschland abgesetzt werden, was einem Zulassungsanteil von 0,1% bzw. einem Rückgang von 37% entspricht.

Kein anderer Autohersteller musste ein solches Minus hinnehmen.

via kba.de