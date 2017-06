Auf der CES Asia in Shanghai wurde von dem Unternehmen NEVS ein neues autonomes Fahrzeugkonzept namens InMotion vorgestellt. Man präsentiert hier die Vision einer Zukunft, in der man nicht einmal selber am Steuer sitzt, wie das ja bei Tesla immer noch der Fall ist. Wie bei allen anderen Zukunftsfahrzeugen findet man in dem NEVS Auto eine Menge Bildschirme und drehbare Sitze, um dem Nutzer beispielsweise noch mehr Zeit zum Arbeiten zu verschaffen. Quasi ein autonomes rollendes Büro.

So könnte man bereits die ersten Aufgaben erledigen, bevor man überhaupt beim Job ankommt. Das InMotion Fahrzeug sieht dabei richtig Science-Fiction-mäßig aus, mit versteckten Rädern und einem ergonomischen Design. Der Vergleich zu einem herkömmlichen Auto fällt schwer, denn es sieht eher aus wie ein Pod auf vier Rädern. Darüber hinaus bietet es große Türen, um den Ein- und Ausstieg für gleich mehrere Personen zu erleichtern.

Schaut man sich das Konzept an, macht es den Eindruck, dass wir es hier mit einem kleinen privaten und autonomen Bus zu tun haben. NEVS möchte quasi einen flexiblen Tagungsraum auf Rädern entwickeln, bei dem die Insassen die Sitzanordnung und die Innenbeleuchtung mit einer App steuern können. Ansonsten müssen sie sich um nichts mehr kümmern, außer die Aussicht zu genießen.

Da das InMotion-Konzept sowohl elektrisch als auch autonom ist, würde NEVS das Fahrzeug gerne zum Carsharing verwenden. Wer bei seinem Ziel angekommen ist, kann den Autopod zur nächsten Person fahren lassen. NEVS hat die Vision, durch dieses Prinzip mehrere Autos auf der Straße mit nur einem Fahrzeug zu ersetzen. Das würde nicht nur der Umwelt zugutekommen, sondern Reisen bestimmt auch nervlich entspannter gestalten.

Bis jetzt ist das Ganze noch ein Konzept, aber man merkt immer öfter, in welche Richtung sich die Zukunft der Mobilität entwickelt. Gerade, weil auch der Trend hier in Deutschland langsam ankommt, so wie in Duisburg. Dort ist der Fokus zwar nicht auf die erhöhte Arbeitseffizienz gelegt worden, jedoch geht es bei allen Konzepten um Zeit. Es ist immerhin das wertvollste Gut, das wir Menschen besitzen.

via: roadshow