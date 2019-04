“Next Generation 112”: Neue Technologien für den Notruf

“Derzeit sind Rettungsdienste nur per Telefon erreichbar. 5G, IoT und intelligente Städte kommen hinzu und die öffentliche Sicherheit könnte von diesen Technologien profitieren – aber mit der derzeitigen traditionellen Sprachtelefonie wird das nicht funktionieren. Notfalldienste müssen ihre Technologie ändern, wenn sie Teil der Zukunft sein wollen, und die Implementierung von NG112 ist heute ein Muss.” Cristina Lumbreras, Technische Direktorin der EENA

Es ist also wichtig, dass die Rettungsdienste nicht technologisch isoliert werden und mit den aktuellen Nutzertrends Schritt halten. Wenn sich eine Person in einer Notsituation befindet, nutzt sie instinktiv die Kommunikationsmethoden, an die sie gewöhnt ist – daher müssen sich die Rettungsdienste anpassen. Das stellt jedoch eine besondere Herausforderung dar, denn es werden eine Vielzahl von Ländern, Städten, Notfalldiensten und Unternehmen benötigt, um diesen Wandel herbeizuführen.

Das Projekt “Next Generation 112” soll deshalb über die bestehenden Normen informieren und öffentliche sowie private Unternehmen zusammenbringen, um Leben zu retten. In Amerika wurde eine ganz ähnliche Initiative ins Rollen gebracht, sodass man hier erste Ergebnisse sehen kann. Allerdings darf man hier auch keine Veränderungen über Nacht erwarten. Ein erster Anfang ist jedoch ein Instant Messenger, der von Rettungsdiensten in Maine erprobt wurde und der auch problemlos über Stadt- und Landesgrenzen eingesetzt werden kann.

“Mit NG112 werden wir viel mehr Daten haben, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir untersuchen die Prävention, um zu wissen, was passiert, bevor es passiert. Wir betrachten intelligente Städte, vernetzte Autos, IoT und andere Dinge, die für Rettungsdienste von Nutzen sein könnten.” Cristina Lumbreras, Technische Direktorin der EENA

So will man in Zukunft Videoanrufe einführen, damit sich die Einsatzkräften schon einen ersten Überblick über die Notfallsituation verschaffen können. Dann sollen auch Instant Messenger Apps, wie in Maine eingesetzt werden, sowie smarte Sprachassistenten, über die man einen Notruf absetzen kann. Momentan sucht man Behörden und private Unternehmen in ganz Europa, die der Initiative beitreten. In ein paar Monaten will man dann auch die ersten Ergebnisse des Projekts bekanntgeben.

via: thenextweb