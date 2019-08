Nicht mehr Apple: Microsoft ist jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt

Die Marktkapitalisation der 100 größten Aktiengesellschaften der Welt ist innerhalb eines Jahres um 1,04 Billionen US-Dollar (5 Prozent) auf insgesamt 21 Billionen US-Dollar gestiegen.

So fängt die Pressemitteilung an, in der es um das “Global Top 100”-Ranking von PwC geht. Das verrät uns zunächst einmal lediglich, was für unfassbare Summen die größten Aktiengesellschaften des Planeten erwirtschaften. Auf dem zweiten Blick sieht man noch mehr: Nämlich, dass nicht mehr Apple diese Rangliste der wertvollsten Unternehmen der Welt anführt, sondern von Microsoft abgelöst wurde, zumindest laut PwC-Ranking. Microsoft kann eine Marktkapitalisierung von 905 Milliarden US-Dollar vorweisen, nachdem es im Jahr zuvor noch 703 Milliarden US-Dollar waren. Apple konnte von 851 Milliarden auf 896 Milliarden US-Dollar zulegen.

Weiter erfährt man im Bericht auch, wie dominant erneut die Tech-Unternehmen in dieser Auflistung abschneiden. Auf den ersten vier Plätzen befinden sich ausschließlich Tech- und Online-Konzerne, in den Top Ten sind es immerhin sieben! Hier die ersten zehn Unternehmen im Überblick:

Microsoft Apple Amazon Alphabet Berkshire Hathaway Facebook Alibaba Tencent Johnson & Johnson Exxon Mobil

Eine Öl-Company mit Exxon, der Healthcare-Konzern Johnson & Johnson und Berkshire Hathaway (Finanzen) sind die einzigen, die in diese Tech-Phalanx einbrechen können. Microsoft hat dabei nicht nur Apple abgehängt, sondern auch Alphabet, die von Platz 2 auf 4 gefallen sind. Auffällig ist dabei auch, dass mit Apple und Microsoft sicher nicht zufällig die Unternehmen vorne stehen, die am erfolgreichsten von allen Konzernen zeigen, wie man sich als Konzern neu erfinden kann bzw. auch muss. Aus Microsoft, gefühlt für Jahrzehnte ein ein-Produkt-Unternehmen mit seinem Betriebssystem, ist ein Tech-Riese geworden, der auch als Hardware- und Online-Konzern funktioniert. Apple hingegen beweist, dass man eben nicht mehr nur aufs iPhone angewiesen ist und auch als Service-Unternehmen die Kasse klingeln lassen kann.

Ebenso auffällig wie die Tech-Dominanz ist auch die Übermacht der USA. In den Top Ten sind acht US-Konzerne vertreten, lediglich Alibaba und Tencent aus China können da mitmischen. Insgesamt finden wir unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt 54 mal US-Unternehmen und immerhin 15 aus China. Deutschland hat mit SAP auf Platz 58 nur noch einen einzigen Vertreter in diesem elitären Kreis platzieren können. Damit sehen wir auch in diesem Index, dass Deutschland nur noch eine untergeordnete Rolle in der Welt spielt, zumindest, wenn man es am Wert der Unternehmen abliest. Die USA und China dominieren deutlich das Feld und es steht zu befürchten, dass sich dieser Trend demnächst noch weiter verstärkt.

.Dass es der Automobilbranche gerade in Deutschland nicht besonders gut geht, können wir daran sehen, dass der einzige deutsche Vertreter aus dieser Sparte — Volkswagen — es dieses Jahr nicht mehr unter die ersten 100 geschafft hat. Auch Allianz und Siemens sind aus dieser Liste verschwunden und bestätigen damit den Trend.

