Nie wieder Raser? EU will automatische Bremssysteme einführen

Die EU-Kommission plant eine Änderung für Autofahrer im EU-Raum, die für die Fahrer sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht birgt. Die gute Nachricht: Ihr werdet nie wieder ein Knöllchen für zu schnelles Fahren bekommen. Die schlechte: Ihr werdet nie wieder zu schnell Fahren können!

Während ihr das erst mal sacken lasst, will ich euch erklären, was die EU da genau vorhat: Mithilfe eines automatischen Bremssystems, welches man für alle Autos vorschreiben möchte, kann verhindert werden, dass der Fahrer die zulässige Geschwindigkeit übertritt. Diese intelligente Geschwindigkeitsanpassung bekannt als Intelligent Speed Adaptation (oder kurz:ISA) könnte in unterschiedlichen Formen für Neufahrzeuge vorgeschrieben. Unterschieden wird zwischen drei unterschiedlichen Ausprägungen der Geschwindigkeitsanpassung:

beratend – der Fahrer wird akustisch und/oder visuell darauf hingewiesen, dass er zu schnell ist und kann dann in eigenem Ermessen entscheiden, ob er vom Gas geht.

freiwillig – der Fahrer kann entscheiden, ob das System die Geschwindigkeit kontrolliert oder eine Höchstgeschwindigkeit festlegt

vorgeschrieben – der Fahrer kann ISA technisch nicht umgehen und ist damit nicht mehr in der Lage, die Geschwindigkeit zu übertreten.

Mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsanpassung wäre natürlich der größte Rückgang bei Unfällen und daraus resultierenden Todesfällen zu erwarten. Eine Studie hat ergeben, dass die Zahl der Verkehrs-Toten um bis zu 37 Prozent verringert werden könnte, würden sich alle an Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitslimits halten. Würde es im Auto lediglich einen Hinweis für den Fahrer geben, dass er dabei ist, die Geschwindigkeit zu übertreten, wäre der vermutete Rückgang der Verkehrstoten mit 8 Prozent deutlich geringer.

Gut möglich also, dass das von der EU-Kommission auszuarbeitende Papier darauf hinauslaufen wird, dass für alle Neufahrzeuge die stärkste ISA-Variante vorgeschrieben wird. Das würde den Verkehr deutlich sicherer machen und durch die geringere Zahl an Verstößen und Unfällen auch dafür sorgen, dass alle anderen besser und schneller vorankommen.

Logisch aber auch, dass mit dieser Entwicklung beileibe nicht alle Autofahrer glücklich wären. Mit der Umsetzung würden zwar die Blitzer verschwinden, andererseits kann man aber auch auf einer Straße nicht „mal eben“ ein bisschen mehr aus Gaspedal drücken, wenn die Straßen absolut frei sind und man der Meinung ist, dass hier ein bestimmtes Tempolimit unangebracht ist.

Das Dokument, welches ihr hier komplett lesen könnt, dürfte also noch für mächtig Trubel sorgen in Zukunft. Es geht darin um noch viel mehr Punkte, die die Verkehrssicherheit betreffen und es sind zunächst nur erste Überlegungen. Der Widerstand hat so oder so also noch Zeit, um sich zu formieren – oder schlicht anzuerkennen, dass dieses technische Hilfsmittel so viel mehr Sicherheit bietet, dass man sich einfach darauf einlässt.

