Heute hat Nintendo massig Infos über seine neue Konsole Nintendo Switch rausgehauen und uns auch mitgeteilt, dass die Kiste ab dem 03. März gekauft werden kann. Die Vorfreude auf die Spielkonsole und die neuen Abenteuer von Link und Zelda, Super Mario und Co ist also heute nochmal gewachsen und auch kleine Gaming-Fans dürften bereits nervös mit den Hufen scharren.

Selbstverständlich setzt Nintendo auch wieder darauf, dass man kleine bzw. junge Spieler anspricht, will gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass das Zocken in Maßen passiert bei diesem Klientel. Dazu hat man sich mit der Nintendo Switch Parental Control eine App für Eltern überlegt, also sowas wie eine Kindersicherung für die neue Konsole.

Die App wird sowohl für Android als auch iOS zu haben sein und lassen euch als Eltern den Videospiel-Konsum eures Nachwuchses steuern. So könnt ihr dort eine Zeitspanne angeben, die die Stunden angibt, die ein Kind täglich zocken darf. Außerdem könnt ihr ein zeitliches Limit setzen, so dass Kinder nicht mehr weiterspielen können, wenn es Zeit fürs Bett ist.

Das kann alles für jeden Tag separat konfiguriert werden, so dass ihr es Kindern beispielsweise ermöglichen könnt, am Wochenende länger zu spielen. Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, Einfluss auf die Spielgewohnheiten der Kids zu nehmen, zum Beispiel kann man die Möglichkeit einschränken, online zu kommunizieren oder Screenshots zu posten, ebenso können Altersfreigaben berücksichtigt werden.

Abgerundet wird das alles durch die Möglichkeit, Statistiken einzusehen, welche Spiele die Jungs und Mädels am häufigsten gezockt haben und Nintendo erklärte zudem, dass diese Parental Control nicht an das kommende kostenpflichtige Online-System zur Nintendo Switch gebunden ist.

All das, was ich euch jetzt hier dröge aufgeschrieben habe, lässt Nintendo auch nochmal im Video erklären und das muss ich euch echt wärmstens ans Herz legen, denn es ist sehr niedlich geraten und liebevoll gemacht. Der zu kontrollierende Nachwuchs hört auf den Namen Bowser Jr und niemand geringeres als Bowser selbst ist derjenige, der im Blick behalten möchte, was der Filius an der Konsole so treibt. Schaut euch also den Clip unbedingt an, auch wenn ihr nicht zur Zielgruppe gehört: Viel Spaß!

Quelle: Destructoid