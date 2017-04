Nintendo hat seit einiger Zeit seine neue Konsole – Nintendo Switch – im Handel und wir berichteten ja darüber, dass der Verkaufsstart durchaus erfolgreich verlaufen ist. Nachdem die Hard-Core-Fans des japanischen Konsolen-Herstellers sich bereits mit der Konsole und ersten Games eingedeckt haben dürften, bleibt die Frage, wie es denn nun weitergeht. Welche Spiele-Hits werden folgen, kann man genügend Neues bieten, um auch weiterhin die Konsole ordentlich zu verkaufen und welches Zubehör dürfen wir erwarten? All diese Fragen hat Nintendo jetzt in seinem neuesten Nintendo Direct abgearbeitet und sich dort auch schwerpunktmäßig auf die Nintendo Switch konzentriert.

Lesenswert: Nintendo Switch-Spiele: Wir haben Zelda, Mario Kart und Co. angezockt

An der Hardware-Front wird sich ein wenig was tun – beispielsweise könnt ihr ab dem 19. Mai das Switch-Dock auch separat erwerben für 89 Dollar. Praktisch dürfte ein zusätzliches Dock dann sein, wenn ihr beispielsweise an verschiedenen Fernsehern zocken möchtet und nicht das Dock von A nach B tragen und anschließen wollt, oder aber auch, wenn ihr selbst vielleicht gar keine Switch habt, aber euer Kumpel vielleicht mit seiner öfters bei euch vorbeikommt.

Außerdem wird Nintendo seinen JoyCon-Controller künftig auch in der Farbe Gelb anbieten. Ab Mitte Juni könnt ihr das Teil dann auch in dieser knalligen Farbe erwerben. Wie bei den anderen Farben müsst ihr dafür round about 40 Euro auf den Tisch blättern.

Weiterhin wird es dann auch eine Möglichkeit geben, die Akkulaufzeit eurer Konsole zu erhöhen. Dazu erscheint ein Akku-Pack, in welches ihr ganz normale AA-Batterien reinpacken könnt und welches die Zeit signifikant erhöhen dürfte, in der ihr mobil zocken könnt. Wie die JoyCons in Gelb wird es auch diese Akku-Erweiterung am 16. Juni geben und das aus gutem Grund: Am selben Tag geht mit Arms eines der heiß erwarteten Games in den Verkauf.

Arms wird also am 16. Juni zu kaufen sein und im Nintendo Direct hat man das Game auch einigermaßen prominent behandelt. Es handelt sich dabei um ein Mehrspieler-Game, bei dem ihr in bester Beat ‚em Up-Manier auf euren Gegner einprügelt mithilfe der JoyCons – all das präsentiert in knalligen Farben. Antonia hat euch da bereits schon mehr zu berichtet, nachdem sie das Game antesten konnte.

Die Frage nach dem Spiele-Nachschub ist ja nach wie vor eine sehr wichtige, wenn es um die Nintendo Switch geht. Dementsprechend hat sich Nintendo im Rahmen des Nintendo Direct auch mächtig ins Zeug gelegt, was neue Titel angeht, die wir demnächst erwarten dürfen.

Schon diesen Monat geht es dabei los mit „Puyo Puyo Tetris“ am 25. April, bevor dann am 28. April das heiß ersehnte „Super Mario Karte 8 Deluxe“ zu haben sein wird. Ab Mitte Mai, genauer gesagt ab dem 12. Mai folgt dann auch „Minecraft“ in der Nintendo Switch Edition. Auch auf diesen Klassiker dürfte so mancher Nintendo-Fan gewartet haben. Nintendo erklärt dazu:

Mit Minecraft: Nintendo Switch Edition erscheint eines der populärsten Spiele auf Nintendo Switch. Ab 12. Mai wird der Titel im Nintendo eShop, später auch im Handel, zu haben sein. Er bietet neue Multiplayer- und Steuerungsoptionen. Zudem ist das besonders beliebte Super Mario Mash-Up Pack gleich mit dabei.

Weitere Spiele, zu denen sich Nintendo geäußert hat: Splatoon 2, welches ihr im Juli kaufen könnt, vorher sind im Mai mit „Disgaea 5 Complete“ und „Ultra Street Fighter II: The Final Challengers“ noch zwei Games erhältlich. Mit „Sonic Mania“ und „Sonic Forces“ wird es gleich zwei neue Spiele in diesem Jahr geben mit dem blauen Igel von Sega, eins in klassischem 2D und einmal in 3D.

Komplettiert wird die Aufzählung noch durch meiner Meinung nach weniger spektakuläre Games wie „Monopoly“ und „NamcoMuseum“ und das deutlich spannendere „Payday 2“, welches auch noch in diesem Jahr zu haben sein soll. Damit hab ich jetzt noch nicht alle Spiele aufgezählt, mehr erfahrt ihr, wenn ihr bei Nintendo vorbeischaut.

Auch, wenn ihr natürlich nicht so ein fettes Spiele-Line-Up geboten bekommt wie bei Xbox und PlayStation, so tut Nintendo doch einiges dafür, dass die Switch attraktiv bleibt und die Besitzer der Konsole bei Laune gehalten werden. Vielleicht tickt ihr da ja anders, aber ich war eh nie der Spieler-Typ, der jeden Monat fünf Games zockt, sondern hatte immer eine Handvoll Favoriten, die ich übers Jahr gespielt habe. Ich bin gespannt, ob dieses Portfolio an Games den Japanern reichen wird, damit die Nintendo Switch weiter Fahrt aufnehmen kann. Gelingt das, wird der Spiele-Support automatisch noch besser werden – ich würde es Nintendo gönnen.

Wer mag, kann sich jetzt das komplette Nintendo Direct-Video hier anschauen – viel Spaß dabei:

Quellen: The Verge, Nintendo