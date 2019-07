Nintendo Switch Lite: Die Konsole für unterwegs kommt im September

Wer hätte denn vor der Nintendo Switch gedacht, dass das Unternehmen aus Japan noch einmal so abräumen könnte auf dem Konsolen-Markt? Das Teil ist aber ein voller Erfolg, der sich wie geschnitten Brot verkauft (35 Millionen verkaufte Einheiten in zwei Jahren). Jetzt legt Nintendo mit der Switch Lite eine abgespeckte Version vor, die ausschließlich für den mobilen Einsatz gedacht ist und mit einem Preisschild von 200 US-Dollar auch günstiger ist als die normale Switch.

Wie ihr im Video sehen könnt, ist die Konsole für den mobilen Gebrauch konzipiert, an den Fernseher kann sie nicht angeschlossen werden. Die Joycon-Controller sind in der Lite fest verbaut, außerdem hat Nintendo auf die IR-Bewegungs-Cam sowie das Vibration-Feature verzichtet. Technisch gesehen bietet euch Nintendo das selbe, was ihr aus der Nintendo Switch kennt, Performance-Einbüßen sind also nicht zu erwarten.

Auch das Display ist geschrumpft: Statt einer Bildschirmdiagonale von 6,2 sind es jetzt nur noch 5,5 Zoll bei identischer 720-p-Auflösung. Durch diese kompakte Bauweise wirkt die neue Switch-Konsole eher wie ein Smartphone in seinen Ausmaßen. Apropos Ausmaße: 91,1 x 20,8 x 13,4 mm misst der Hobel, bei dem der dickste Punkt (die Control Sticks) nach wie vor bei 28,4 mm liegt.

Auch beim Gewicht hat sich was getan: Inklusive Joycon-Controller wiegt die normale Switch fast 400 Gramm, während es die Lite-Version, die es in den Farben Gelb, Grau und Türkis geben wird, auf schlanke 275 Gramm bringt. Gerade beim längeren Zocken sollten sich eure Hände definitiv darüber freuen. Was dieses längere Zocken angeht: Auch hier soll die maximale Akkulaufzeit bei sechs Stunden liegen, was sich aber natürlich auch nach den jeweiligen Spielen richtet. Nintendo gibt an, dass man bei der neuen Switch Lite Zelda vier Stunden lang spielen kann, während es bei der ursprünglichen Switch lediglich drei Stunden sind.

Spielbar ist dabei im Switch-Universum alles, was den Handheld-Modus unterstützt, für Games ist also schon vor dem Launch gesorgt. Allerdings könnt ihr nach wie vor die üblichen Joy-Con-Controller separat erwerben und drahtlos mit der Lite-Konsole verbinden, um nicht nur auf die Games mit Handheld-Modus angewiesen zu sein. Der Launch soll am 20. September erfolgen und zumindest für die USA wird ein Preis von 199 US-Dollar kommuniziert. Deutsche Preise wurden bis dato noch nicht genannt.

Einen Nachfolger der Ur-Switch stellt diese neue Konsole nicht dar, vielmehr eine Ergänzung zur Hauptkonsole, die das Portfolio abrundet. Wer sich noch einmal genau darüber informieren will, wie sich die beiden Versionen voneinander unterscheiden, wird in dieser Infografik fündig:

Gerüchte, dass Nintendo so eine abgespeckte Switch auf den Markt bringen könnte, gab es schon länger und jetzt können wir also Vollzug melden. Die Väter von Donkey Kong, Super Mario und Zelda haben in den letzten Jahren wieder sehr viel richtig gemacht und das Nachlegen einer mobil-only-Variante der Switch halte ich für eine gute Idee. Für mich sieht die Switch Lite wie der perfekte mobile Begleiter für Zock-Freunde aus — und was denkt ihr?

Quelle: Nintendo via The Verge