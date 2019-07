Nintendo will in der Cloud-Gaming-Branche aufholen

Auf der diesjährigen Hauptversammlung sprachen die Führungskräfte von Nintendo auch über die Technologie des Cloud-Gamings. Also die Idee, dass Videospiele von entfernten Internet-Servern gestreamt werden können und nicht auf einer lokalen Konsole laufen. Sie alle glauben, dass die Technologie Teil der Zukunft sein wird und, dass Nintendo ebenfalls “mithalten muss”.

Nintendo-Direktor Shigeru Miyamoto (Schöpfer von Mario, Zelda und Donkey Kong) stimmte zu, dass “Cloud-Gaming in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird”, fügte aber hinzu, dass er nicht glaubt, dass das Angebot Konsolen wie die Nintendo Switch ersetzen wird.

“Ich habe keinen Zweifel daran, dass es weiterhin Spiele geben wird, die Spaß machen, weil sie lokal und nicht in der Cloud laufen. Wir glauben, dass es wichtig ist, diese vielfältigen technischen Umgebungen weiterhin zu nutzen, um einzigartige Unterhaltung zu bieten, die nur von Nintendo exklusiv kommen. “ Shigeru Miyamoto, Nintendo Direktor

Weiter führten die Führungskräfte bei der Versammlung aus, dass sie nicht erwarten, dass alle Spiele in absehbarer Zeit zu Cloud-Spielen werden. Sie sehen eine Zukunft, in der sich Cloud- und Streaming-Technologien immer mehr als Mittel zum Zweck erweisen wird – also der Bereitstellung von Spielen. Sollte das Cloud-Angebot mehr Gaming-Begeisterte anlocken, so will Nintendo den Menschen eine einzigartige Unterhaltung bieten. Das Unternehmen sieht viel Potential in der Technologie und will sie weiter voran treiben.

Nintendo hat zwar keinen eigenen Cloud-Gaming-Service wie Google, Sony und Microsoft, man munkelt aber, dass sie sich in Japan schon auf die Suche nach möglichen Partnern gemacht haben. Obwohl das alles noch etwas weiter in der Zukunft liegt, wurde der Präsident von Nintendo auch zum Abonnement-Services – dem anderen großen Thema auf der diesjährigen E3 – gefragt. Seine Antwort fiel kurz und knackig aus: “Nintendo wird prüfen, ob jedes Produkt, das wir anbieten, für ein Abonnementmodell geeignet ist wenn wir unser Geschäft in Zukunft ausbauen”.

via: theverge