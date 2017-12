Nokia 1: Kommt das Budget-Phone mit Android Go und für 80 Euro?

In diesem Monat hat Google sein mobiles Betriebssystem auf Version Nummer 8.1 gehievt und gleichzeitig auch sein abgespecktes Oreo in der Go-Edition fertiggestellt. Letzteres richtet sich an schwächer bestückte Smartphones, die dank Android Go trotz überschaubarer Technik sowohl mit der jüngsten Android-Iteration als auch anderen Google-App-Highlights funktionieren.

Mit dem von Eldar Murtazin geleakten Nokia 1 — natürlich wieder von HMD Global in Lizenz gefertigt — könnte sich jetzt ein weiterer großer Name in die Riege der Android-Go-Devices einreihen. Der bisherigen Nomenklatur folgend wäre das Nokia 1 das neue Einsteiger-Modell des einstigen Smartphone-Königs Nokia:

Nokia 1 – Android Go, 5990. HD, IPS, 1/8gb – пристойный корпус. Март. Пока сырой. У Хуавея такой же и цена 4990 или 5490, еще не решено — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) December 26, 2017

Liegen Eldars Quellen richtig, wird dieses Smartphone zwischen 4 990 und 5 490 Rubel kosten, was umgerechnet einer Preisspanne von 73 bis etwa 80 Euro entspräche. Dementsprechend präsentieren sich dem Leak zufolge auch die Spezifikationen des Geräts: Lediglich 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB interner Flash-Speicher klingt Ende 2017 schon wahrlich dünn. Immerhin ist aber die Rede von einem HD-Display, also einer Auflösung von voraussichtlich 1.280 x 720 Pixeln, wobei es sich zudem um ein Blickwinkel-unabhängiges IPS-Panel handeln soll.

Trotz dieser technischen Daten wird das Nokia 1 eben dadurch interessant, dass dank Android Go auf diesem Hobel das aktuelle Android 8.0 Oreo zum Einsatz kommt. Damit dürfte es vor allem in den Emerging Markets bestens ankommen. Unabhängig davon könnte ich mir aber auch vorstellen, dass ein solches Smartphone auch in unseren Gefilden erfolgreich verkauft werden könnte. Denkbare Szenarios dabei wären der Einsatz als Zweit-Handy oder vielleicht als Notfall-/Einstiegs-Smartphone für Kids.

Wahrscheinlicher dürfte aber sein, dass HMD Global ein so ausgestattetes Nokia 1 explizit in Entwicklungsländern anbietet, wo es noch massig Potenzial an Käufern gibt, die bislang noch überhaupt kein Smartphone und keinen mobilen Internetzugang besitzen. Warten wir es ab, wie die Pläne zum Nokia 1 aussehen – wir halten euch auf dem Laufenden!

via WinFuture.de