Kleines Nokia 1 wird als Einsteigerhandy auf dem MWC vorgestellt

Wer auf kleine Handys zum Einsteigerpreis steht, der sollte das Nokia 1 in Betracht ziehen. Ebenfalls heute auf dem MWC von HMD Global vorgestellt, gesellt es sich zu der Nokia Familie. Wir sehen hier ein Gerät mit relativ dicken Rändern und einem kleinen Display, welches 4,5 Zoll misst.

Das Nokia 1 läuft zwar mit Android Oreo, allerdings mit der Go Edition. Diese ist vor allem für Smartphones mit geringer Leistung konzipiert und dementsprechend ist auch die Ausstattung des Handys gehalten. Eben ein echtes Einsteiger-Device. Trotzdem hat man Zugriff auf das volle Programm des Google Play Stores. Ausgewählte Apps wurden auch spezielle für die Go Edition von Android Oreo optimiert.

Das Nokia 1 hat zwei Kameras. Auf der Rückseite findet man die 5 MP Kamera mit Flash-LED und an der Vorderseite sitzt eine 2 MP Linse.

Als Prozessor ist ein MediaTek Chip mit Quad Core und 1.1 GHz verbaut. Dem Nutzer stehen 1 GB RAM sowie 8 GB interner Speicher zur Verfügung. Dieser kann aber noch durch eine MicroSD-Karte bis maximal 128 GB erweitert werden. Im Nokia 1 befindet sich ein 2150 mAh Akku, der sogar herausgenommen werden kann. Wow, dass man sowas heute noch zu sehen bekommt.

Pünktlich zur Vorstellung des Phones kommen die beliebten Xpress-on-Cover für das Nokia 1 zurück. Mit diesen austauschbaren Hüllen kann das Telefon innerhalb von Sekunden dem eigenen Stil angepasst werden.

Ab Mitte April ist das Nokia 1 in den Farben Warm Red und Dark Blue erhältlich. Eine Auswahl an Pastelltönen wird in ausgewählten Märkten angeboten. Das Nokia 1 wird in Deutschland zu einem Preis von 99 Euro angeboten werden.