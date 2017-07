Nokia 2, 7 und 8: Drei neue Smartphones stehen in den Startlöchern

In den letzten Tagen hören wir doch wirklich oft was von Nokia, zuletzt über die Kooperationen mit Xiaomi und mit Zeiss. Jetzt gibt es zur Abwechslung mal wieder Infos zu neuen Smartphones des Unternehmens bzw. gibt es die von HMD Global, welches für die Nokia-Smartphones zuständig ist.

Marketing Director Pekka Rantala hat sich nämlich in einem Interview mit der finnischen Seite Mobili zu neuen Handsets geäußert. Zugegeben: Viel hat der gute Mann nicht preisgegeben über die kommende Hardware. Immerhin die Namen hat er aber herausgerückt – die neuen Devices hören auf die Namen Nokia 2, Nokia 7 und Nokia 8.

Man bleibt sich also treu bei den Nummerierungen und verzichtet lediglich auf die 4 – vielleicht wisst ihr ja, dass die Vier in mehreren asiatischen Ländern für Unglück steht und deshalb gerne ausgelassen wird bei Nummerierungen. Genau aus diesem Grund ist kürzlich das OnePlus 5 anstelle eines OnePlus 4 erschienen.

Wie gesagt hat er sich nicht zur Technik der Geräte geäußert, aber wir dürfen uns wohl darauf freuen, dass die drei Handsets in nicht allzu ferner Zukunft vorgestellt würden. Da drängt sich als Termin fast schon die IFA auf, die in knapp zwei Monaten über die Bühne gehen wird und mit Sicherheit ein passender Rahmen für einen Launch wäre, nachdem die Smartphones Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 und das Dumb-Phone Nokia 3310 beim MWC in Barcelona vorgestellt wurden. Bei Nokiapoweruser.com geht man jedoch sogar davon aus, dass zumindest eines der neuen Smartphones bereits diesen Monat enthüllt werden könnte.

Nokia 8 – Das erste neue Flaggschiff der Finnen?

Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass das Nokia 2 ein Einsteiger-Modell sein wird. Bleibt zu überlegen, ob wir die Nummern 7 und 8 der Mittelklasse oder eher dem High-End-Bereich zuordnen können. Dazu passend ist kürzlich erst ein Promo-Plakat veröffentlicht worden, welches das Nokia 8 zeigen soll – ein Nokia 9, über das wir ja auch schon diverse Gerüchte gehört haben, steht demnach nicht in den Startlöchern.

Das neue Nokia 8 dürfte also das Spitzenmodell von HMD Global werden und auch hierzu existieren bereits Gerüchte, in denen es dann auch um die technischen Daten des Smartphones geht. Dem Bild können wir – sollte es echt sein – äußerst schlanke Displayränder an den Seiten entnehmen und auch, dass wir Farbvarianten in Schwarz, Violett, Blau und Silbergrau erwarten können.

Vorherige Gerüchte sprachen dann von Bauteilen, die aus dem Nokia 8 ein wirkliches Flaggschiff machen würden. Dazu gehören ein 5,3 Zoll großes 2K-Display, ein Snapdragon 835 von Qualcomm, bis zu 6 GB RAM, 64 GB erweiterbarer, interner Speicher und vorne wie hinten 13 MP Cams, wobei rückseitig eine Dual-Cam zum Einsatz kommen soll.

Ebenfalls ist die Rede davon, dass das Smartphone neben einer microSD-Karte auch zwei SIM-Karten beherbergen kann und nach IP68 zertifiziert ist. Außerdem sind in Sachen Sicherheit sowohl ein Iris-Scanner als auch ein Fingerabdrucksensor an Bord.

Denkt aber dran: Die Specs sind lediglich Gerüchte, fest steht hingegen, dass wir ein Nokia 8 nebst Nokia 7 und Nokia 2 zu sehen bekommen werden. Sollte das im Rahmen der IFA passieren, könnt ihr natürlich davon ausgehen, dass wir die drei Dinger mit der Kamera für euch einfangen und euch alles an Infos zukommen lassen, was ihr zu den Smartphones wissen müsst.

Ich bin ehrlich gesagt immer noch ziemlich gespannt, wohin die Nokia-Reise noch führen wird und drücke Nokia bzw. HMD Global die Daumen, dass das Nokia 8 tatsächlich so stark ausgestattet sein wird, wie es die Gerüchte besagen – und ebenso gut aussehen wird wie auf dem Leak. In diesem Fall hätten wir nämlich plötzlich wieder ein wirkliches Highlight von Nokia vor uns.

Quellen: Mobili und CNMO via Connect