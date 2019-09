Nokia 2720 Flip – die Rückkehr des Klapphandys

Während Motorola an einem faltbaren Smartphone als den ideologischen Nachfolger für die alte Razr-Reihe arbeiten soll, zeigt Nokia ein sehr klassisches Gerät. Besonders überraschend ist der Veranstaltungsort der Präsentation: Das Gerät wurde im Rahmen der IFA 2019 in Berlin gezeigt.

Einsteiger-Geräte für Entwicklungsmärkte sind durchaus nichts Neues, günstige Modelle für einkommensschwächere Regionen. Die Präsentation in Berlin macht aber eines klar: Nokia zielt auf einen deutlich größeren Markt ab. Mehr denn je versuchen Anwender, ihre Bildschirmzeit zu kontrollieren, das Smartphone wird zum sozialen Stolperstein. Die Lösungen für dieses Problem sind so einfach wie vielfältig. Wie wäre es mit „Smartphone nicht beachten“? Offenbar sehr schwer, aufgrund der vielen Notifikationen, die den Nutzer dann doch verführen. Nächste Alternative: „Smartphone ausschalten“ – ebenso wenig akzeptabel. Schließlich könnte etwas Wichtiges passiert sein und man diese Information sonst verpassen. Die Lösung: Feature-Phones, die aufgrund ihrer Bauform nur eingeschränkte Nutzung zulassen. Nokia geht mit dem 2720 auch diesen Markt an, das Gerät kommt mit halbwegs aktueller Technik, ist aber nicht besonders leistungsstark.

Nokia 2720 Flip – die äußeren Werte

Das Mobiltelefon wird in zwei, nicht besonders modischen, Farben angeboten: schwarz und silber. Geschlossen misst es nur 54,4 x 104,8 x 18,7 Millimeter, damit ist es deutlich dicker als moderne Smartphones. Selbst geöffnet liegen die Abmessungen noch bei 54,4 x 192,7 x 11,6 mm – damit trägt das Gerät, angesichts seiner Leistung, durchaus auf. Im Inneren gibt es eine klassische Hardware-Ziffern-Tastatur und ein Display, auch auf der Außenseite gibt es einen Bildschirm, der beispielsweise die Uhrzeit anzeigen soll.

Nokia 2720 Flip – die inneren Werte

Als Prozessor kommt eine Lösung von Qualcomm zum Einsatz, das Mobiltelefon setzt auf die Qualcomm 205 Mobile-Plattform. Dazu gibt es 512 MB Arbeitsspeicher und 4 GB für Daten. Der Speicher kann via microSD erweitert werden, leider werden hier nur bis zu 32 GB unterstützt. Das Display misst 2,8 Zoll an der Innenseite und 1,3 Zoll an der Außenseite.

In Sachen Software setzt Nokia auf eine eigene Entwicklung, KaiOS v2.5 ist vorinstalliert. Dennoch sind einige Dienste von Drittanbietern integriert, per separater Taste kann so zum Beispiel der Google Assistant aufgerufen werden. Die Kamera reicht mit 2 MP maximal für Schnappschüsse.

Bei der Konnektivität gibt es alle modernen Standards – von Wi-Fi über Bluetooth bis hin zu GPS und GLONASS ist alles an Bord. Für die Datenverbindung sorgt LTE Cat 4, geladen wird via Micro-USB. Kopfhörer können per 3,5 mm Klinke Anschluss mit dem Gerät verbunden werden.

Wo ist mein Feature-Phone mit moderner Technik?

Die grundlegende Idee hinter derartigen Geräten finde ich durchaus spannend und nachvollziehbar. Geräte mit „weniger Funktionen“ können ihre Anwendungsfälle haben. Nein, ich bin kein Fan davon „nur das Feature-Phone“ zum Abend mit Freunden mitzunehmen – aber beispielsweise zum Sport.

Das Gerät kann als Musikplayer seinen Dienst verrichten, meine Strecke aufzeichnen und im Notfall kann ich auch noch Hilfe verständigen – ein Grund, warum ich immer mit Smartphone unterwegs bin. Diese sind allerdings schwer und im Falle eines Unfalles auch durchaus teuer. Der versprochene Ausweg durch Smartwatches mit LTE-Verbindung kommt auch nicht ganz aus dem Tritt, auch diese Technik hat durchaus ihren Preis.

Ob das Nokia 2720 für euch das perfekte Zweitgerät ist, steht auf einem anderen Blatt. Auf meinen Lauftouren würde ich auch eine halbwegs vernünftige Kamera sehr schätzen, damit würde das Gerät für mich leider ausscheiden. Nur 32 GB erweiterbarer Speicher ist, für mich, ebenfalls ein sehr unverständlicher Schritt.