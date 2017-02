Nokia 3, 5 und 6 beim MWC: Nokia bläst zum Angriff

Mitte Februar – der Start des Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar rückt also näher und näher. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten möchte die Marke Nokia wieder auf dem Mobil-Markt für Aufsehen sorgen und dazu gehört auch ein starkes Line-Up bei dem wichtigen Event in Spanien. Zuständig dafür ist bekanntermaßen HMD Global und wenn die Informationen von @evleaks passen, wird das Unternehmen gleich mit drei Nokia-Android-Smartphones nach Barcelona anrücken.

Dazu wird natürlich das Nokia 6 gehören – jenes 5,5 Zoll große Smartphone, welches in China bereits veröffentlicht wurde. Im Rahmen des MWC soll hier die internationale Variante präsentiert werden. Dazu gesellt sich anscheinend auch das Nokia 5, zu dem auf Venture Beat zu lesen ist, dass es sich hier um eine etwas abgespeckte Version des Nokia 6 handelt.

Es soll wie im Nokia 6 der Snapdragon 430 zum Einsatz kommen, allerdings löst das auf 5,2 Zoll geschrumpfte Display mit 1.280 x 720 Pixeln auf, außerdem wird der Arbeitsspeicher auf 2 GB halbiert. Bei den Kameras ist von 12 Megapixeln die Rede, was die Hauptkamera angeht, vorne wird ein 5 MP-Sensor erwartet. Auch beim Nokia 5 soll von Beginn an Android 7.0 Nougat installiert sein.

Noch unterhalb des Nokia 5 soll das Nokia 3 angesiedelt sein, wobei wir hierzu bislang noch keinerlei Infos zur technischen Ausstattung haben. Dafür will die Quelle von @evleaks die europäischen Preise aufgetrieben haben für alle drei Geräte: Los geht es beim Nokia 3 und 149 Euro, während für das Nokia 5 199 Euro fällig werden. Das Nokia 6 schließlich wird für 249 Euro erhältlich sein, heißt es.

Die Nennung der Euro-Preise lässt darauf hoffen, dass für alle Handsets auch Europa-Releases angedacht sind. Ich könnte mir auch nur schlecht vorstellen, dass HMD Global mit einer Handvoll Devices zum MWC nach Barcelona anreist und dann auf Releases ausschließlich in China setzt – also freuen wir uns inoffiziell schon mal über drei neue Nokia-Smartphones. Am 26. Februar wissen wir mehr – dann wird um 16.30 Uhr das HMD-Event stattfinden.

Quelle: Venture Beat via WinFuture.de