Nokia 3 ab 3. Mai bei ALDI Süd: Günstig, aber nicht konkurrenzlos günstig

Neben der Medion-Hardware bietet uns ALDI immer wieder auch Gerätschaften anderer namhafter Hersteller an. In diesem Fall haben wir es bei der kommenden Aktion mit Nokia zu tun bzw. genauer gesagt mit dem Nokia 3, gefertigt von HMD Global. Neben diesem Einsteiger-Smartphone wird ALDI zudem auch das Doro 6520 anbieten — ein preiswertes Feature-Phone im Klapp-Design.

Das spannendere Device dieser beiden ist selbstverständlich das Nokia 3, welches wir uns letztes Jahr beim MWC in Barcelona anschauen konnten. Hier sehr ihr noch einmal unser Video von 2017:

Die unverbindliche Preisempfehlung lag seinerzeit bei 139 Euro bzw. bei 159 Euro für die Dual-SIM-Variante. Wenn der 5-Zöller ab dem 3. Mai nun bei ALDI Süd und alditalk.de angeboten wird — übrigens laut ALDI erstmals, dass Handy-Angebote sowohl in den Filialen als auch online verfügbar sind — dann werdet ihr dafür lediglich 119 Euro hinblättern müssen.

Für diesen Preis bekommt ihr die Dual-SIM-Ausführung, was bedeutet, dass ihr dieses Modell satte 40 Euro unter UVP erhaltet, was in dieser Preisklasse schon eine Hausnummer ist. Wenn ihr mit den Spezifikationen, die für ein Einsteigermodell absolut klar gehen, einverstanden seid und ihr auf der Suche nach einem günstigen Handset seid, gibt es also kaum einen Grund, wieso man nicht zuschlagen sollte, wenn die ALDI-Aktion startet. Hier nochmal die wichtigsten Specs:

Display: 5,0 Zoll IPS LCD HD Display mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln Prozessor: MTK 6737 Quad-Core @ 1.3 Ghz Arbeitsspeicher: 2 GB RAM Speicher: 16 GB ROM, lässt sich per Micro SD bis auf 128 GB erweitern Betriebssystem: Android 7.0 Nougat Kamera: Hauptkamera mit 8 MP, Frontkamera mit 8 MP Anschlüsse: Micro USB, 3,5 Kopfhöreranschluss Akku: 2650 mAh Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, LTE, GPS, Dual-SIM Maße: 143,4 x 71,4 x 8,48 mm

Fairerweise müssen wir euch aber darauf hinweisen, dass dieser günstige Preis zwar klar geht, aber eben auch nicht konkurrenzlos ist. Auch bei Amazon werdet ihr für diesen Preis fündig, seid aber eben dabei nicht an den engen Aktions-Zeitraum gebunden, den ALDI angibt (3. Mai bis 10. Mai).

Lohnt der Kauf denn dennoch? Klar, absolut — erst recht, wenn ihr zudem auch an einer Prepaid-Karte von ALDI Talk interessiert seid. Das ALDI Talk Starter-Set mit zehn Euro Startguthaben gibt es nämlich wie gewohnt noch kostenlos oben drauf. Benötigt ihr dieses Prepaid-Angebot nicht, ist der Preis immer noch klasse, aber es lohnt sich eben, vor dem Kauf nochmal die Fühler auszustrecken und die Preise anderer Anbieter zu überprüfen.