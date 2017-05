Nokia 3310: Ab dem 26. Mai auch in Deutschland zu kaufen

Da machen sich die Unternehmen wirklich lange Gedanken, womit sie den Smartphone-Markt aufrollen können, wie man auf einer so unermesslich wichtigen Veranstaltung wie dem Mobile World Congress für Buzz und Aufmerksamkeit sorgen kann und wie man gegen die Markt-Giganten Apple und Samsung generell bestehen kann – und dann kommt ein Unternehmen wie HMD Global, welches in Lizenz Nokia-Handys produziert, kramt einen Handy-Klassiker namens Nokia 3310 heraus und stielt damit wirklich allen die Show.

Das war tatsächlich meine Highlight-Story zum Mobile World Congress dieses Jahres in Barcelona und zeigt, dass es eben manchmal doch nicht alles so vorhersehbar ist, wie wir uns das aufgrund von Leaks, Gerüchten und Vermutungen so gern zusammenreimen. Fakt ist jedenfalls, dass Nokia/HMD Global das Nokia 3310 neu aufgelegt und leicht verändert bzw. verbessert haben und nun auch ankündigen, dieses „Dumm-Phone“ nach Deutschland zu bringen:

Das Nokia 3310 ist ab dem 26.05. bei ausgewählten Händlern zum Preis von 59,90 EUR (UVP) in Deutschland erhältlich. In vier unverwechselbaren Farben – Warm Red und Yellow, beide mit glänzendem Finish, sowie Dark Blue und Grey, jeweils mit mattiertem Finish – ist es ab sofort vorbestellbar.

Knapp 50 Euro hatte es im Februar noch geheißen als groben Richtwert für die Veröffentlichung. Jetzt hat HMD Global also noch einen Zehner draufgepackt, was in dieser Größenordnung aber für die meisten Fans dieses Feature-Phones zu stemmen sein sollten.

Für 59,90 Euro erhaltet ihr nun also ein Mobiltelefon, welches nicht nur schön bunt und sehr robust ist, sondern euch auch eine wirklich erstaunliche Akkulaufzeit bietet, die euch beispielsweise 22 Stunden am Stück telefonieren lassen würde. Nicht zuletzt ist logischerweise auch das kultige „Snake“ wieder mit an Bord, ebenfalls in einer überarbeiteten Form.

Logo – wer mit einem Premium-Smartphone liebäugelt, wird diesem bunten Klotz mit notorischer Funktions-Armut nicht viel abgewinnen können. Aber wer ein zweites Mobiltelefon (als Ersatz, als Festival-Telefon oder was auch immer) sucht, vielleicht seine alte Großmutter oder seinen Nachwuchs mit einem simpel zu bedienenden Handy ohne viel Schnickschnack versorgen möchte oder einfach auf diesen Nostalgie-Faktor steht, kann in Kürze zugreifen:

Ab dem 26. Mai wird das Nokia 3310 in seiner Neuauflage zu kaufen sein, knapp 60 Euro werden fällig und wie sich das gehört, habt ihr die Wahl zwischen vier knalligen Farben. Ab heute kann bereits vorbestellt werden – also: Greift zu, wenn ihr einen Verwendungszweck für diesen neu aufgelegten Klassiker habt.