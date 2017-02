Nokia 3310: Der „Knochen“ kehrt zurück!

Wer nicht bereits im letzten Jahrtausend ein eigenes Mobiltelefon besaß, hat vermutlich den Aufstieg Nokias knapp verpasst. Spätestens mit dem Nokia 3210 waren die Finnen in aller Munde – und das Handy in vielen Millionen Händen in dieser Zeit. Mit dem Nokia 3310 wollte man diesen Erfolg wiederholen und schickte ein verbessertes Gerät ins Rennen, welches sich ebenfalls wieder größter Beliebtheit erfreute.

Das alte Schätzchen hat auch heute noch so einen guten Ruf, weil es damals als wirklich unverwüstlich und nahezu „unkaputtbar“ galt. Dazu kam noch eine erstaunliche Akkulaufzeit, bei der sich heutige Smartphones im Vergleich dazu beschämt in eine dunkle Ecke verkriechen. Generell befinden sich diese Feature Phones heutzutage zumindest in unseren Gefilden so ziemlich auf verlorenem Posten, in den Emerging Markets hingegen kann man auch diese günstigen „Dumb Phones“ noch recht gut verkaufen.

Was genau der Plan von HMD Global ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ist es eine Verbeugung vor dem großen Namen Nokia bzw. dem Modell 3310 oder glaubt man einfach daran, dass die Zeit reif ist für eine Neuauflage eines Handsets, welches überdurchschnittlich robust und ausdauernd ist? Egal also, was den Lizenznehmer der Nokia-Marke antreibt – laut einem Gerücht (aufgeschnappt von Evan Blass) soll die Rückkehr dieses Klassikers bevorstehen.

Stimmt das Gerücht, dann wird HMD Global nicht nur neue Android-Smartphones, sondern auch dieses neue 3310 am 26. Februar in Barcelona bei seinem Presse-Event präsentieren und zwar mit einem Preisschild von 59 Euro. Das ist natürlich wirklich wenig Geld verglichen mit den Preisen, die für Smartphones aufgerufen werden, aber technisch dürft ihr natürlich auch nicht viel erwarten.

Robust wird es wieder sein und über eine ansprechende Akkulaufzeit verfügen, mehr ist aber noch nicht bekannt. Ich bin noch nicht ganz sicher, was davon zu halten ist, denn unter dem Namen Nokia erscheinen ja aktuell bereits günstigere Feature Phones wie das Nokia 150. Vielleicht will HMD hier ganz bewusst die Nostalgie-Karte spielen oder hofft darauf, mit einem guten Namen nochmal ein paar Menschen mehr für ein klassisches Handy begeistern zu können, als das angesichts der Smartphone-Übermacht sonst der Fall ist.

Am 26. Februar werden wir jedenfalls mehr wissen und dann lassen wir euch natürlich umgehend wissen, was es mit dieser Neuauflage eines Klassikers auf sich hat.

