MWC: Nachfolger des Nokia 7 bald auch in Deutschland erhältlich

In die Reihe der von HMD Global vorgestellten Nokia Smartphones reiht sich auch das Nokia 7 Plus ein. Es handelt sich hierbei um den großen Bruder des in Deutschland nicht erhältlichen Mittelklasse-Smartphones Nokia 7. Das Plus-Modell ist nun allerdings auch für ganz Europa geplant und scheint ein schönes Handy mit guter Ausstattung zu sein, welches ebenfalls in der Mittelklasse angesiedelt ist.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium, allerdings mit einer Beschichtung aus Keramik. Kupfer-Elemente runden das Design ab. Der Full HD+ Bildschirm umfasst 6 Zoll mit einem 18:9 Verhältnis. Die Auflösung liegt bei 2160 x 1080. Gemäß dem Trend, ist der Fingerabdrucksensor nun auch auf der Rückseite des Handys zu finden.

Direkt darüber wurde die Dual-Kamera mit 12- und 13-Megapixel-Sensor verbaut, bei der mit ZEISS zusammengearbeitet wurde. Laut HMD Global sollen so Fotos in dunklen sowie sehr hellen Umgebungen gelingen. Dazu gesellen sich der zweifache optische Zoom sowie eine Weitwinkelkamera.

Als Prozessor wird Qualcomms Snapdragon 660 unter der Haube arbeiten. Für den Nutzer stehen dann außerdem 4 GB RAM und 64 GB ROM zur Verfügung, wobei letzteres per MicroSD erweitert werden kann. Die Batterie ist mit 3800 mAh Kapazität relativ groß bemessen, was ich ziemlich gut finde. Geladen wird das Gerät per USB-Type-C. Anders als beim neu vorgestellten Nokia 8 Scirocco, verfügt das Nokia 7 Plus über einen 3,5 mm Klinkenstecker.

Das Nokia 7 Plus erscheint in zwei Farbkombinationen – Schwarz/Kupfer und Weiß/Kupfer. Ab Mitte April soll das Device für 399 Euro nach Deutschland kommen.