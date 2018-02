MWC: HMD Global stellt kompaktes Nokia 8 Sirocco vor

HMD Global erweitert sein Portfolio. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona stellte das Unternehmen heute vier neue Nokia Smartphones vor. Das Flaggschiff der Reihe ist das Nokia 8 Sirocco – der direkte Nachfolger des aktuellen Nokia 8. Das Design des Gerätes lehnt an das des Galaxy S8 an. Bedeutet, der Rahmen besteht komplett aus Edelstahl und das 5,5 Zoll große Display ist an den Seiten abgerundet. Dadurch ist das Gerät links und rechts nur 2 Millimeter dünn.

Beim Display hat man sich für ein OLED-Display in QHD-Auflösung entschieden. Um die Schönheit des gebogenen Displays zu wahren, ist der verbaute Fingerabdrucksensor nun auch auf die Rückseite gewandert. Dort befindet sich ebenfalls eine Dual-Kamera mit 12 und 13 Megapixeln. Überhaupt soll der Fokus des Nokia 8 Sirocco auf den Kamerafunktionen liegen. So gibt es einen Pro-Kamera-Modus, Low-Light-Performance und zweifachen optischen Zoom. Auf der Frontseite befindet sich ebenfalls eine Linse, die allerdings nur 5 MP hat.

HMD Global setzt bei ihrem neuen Nokia-Flaggschiff nicht auf den neuesten Snapdragon 845 Chip, sondern auf den Snapdragon 835 Prozessor. Der neuste Chip ist eben erstmal nur für Qualcomms Auftragsfertiger Samsung vorbehalten. Dem Nutzer werden 6 GB RAM und 128 GB ROM zur Verfügung stehen.

Die Kapazität des Akkus umfasst 3260 mAh und das Handy unterstützt schnelles Qi Wireless Charging. Das bedeutet auch, dass es innerhalb von 30 Minuten zu 50 Prozent aufgeladen sein soll. Außerdem soll das Gerät wasserdicht sein. Ein 3,5 mm Klinkenstecker wird es nicht geben, dafür liegt aber ein Adapter über USB-C bei.

Das Nokia 8 Sirocco wird Mitte April in Deutschland für 749 Euro (UVP) erhältlich sein.