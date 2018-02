Nokia 8110: HMD Global zeigt Neuauflage des Retro-Klassikers

Als Hommage an das Retro-Handy von 1998 gibt es von HMD Global eine Neuauflage des Nokia 8110. Vor ziemlich genau 20 Jahren gehörte es zu den ersten Telefonen, die über eine interne Antenne verfügten sowie über eine verchromte Oberfläche. Das Gerät wurde damals im Slider-Stil vorgestellt. Sprich, die Tastatur verbargt sich unter einer Abdeckung, die sich nach unten schieben ließ.

In der Neuauflage wird dieses Design-Feature erneut aufgegriffen, diesmal aber mit einem weiteren Effekt. Über die Slider-Tastatur können Anrufe nämlich angenommen und aufgelegt werden – ähnlich dramatisch, wie ein Telefonat per Klapphandy zu beenden.

Das Äußere des sogenannten Nokia 8110 4G erinnert an eine leicht geschwungene Banane. Dass das Device auch in einem knalligen Gelb erhältlich sein wird, unterstützt diesen Vergleich nur. Neben der Slider-Tastatur hat das Handy einen 2,4 Zoll großen QVGA Bildschirm, der sich ganz altbacken nur per Tastendruck bedienen lässt.

Als Prozessor ist ein Qualcomm 205 mit Dual Core und 1.1 GHz verbaut. Ebenfalls passend zur Neuauflage eines alten Schinkens, bietet das Handy nur 512 MB RAM, sowie 4 GB internen Speicher. Dieser kann nicht durch eine MicroSD erweitert werden. Auf der Rückseite ist ebenfalls eine Kamera mit 2 Megapixeln verbaut.

Die Akkukapazität ist mit 1500 mAh auch eher dürftig. Geladen wird das Nokia 8110 4G per Micro-USB 2.0. Ein 3,5 mm Klinkenstecker ist ebenfalls vorhanden. Wie es der Name des Gerätes schon sagt, unterstützt das Nokia 8110 auch 4G-Konnektivität.

Da das Handy doch irgendwie in unsere heutige Zeit passen muss, können moderne Apps wie Facebook, Gmail oder Outlook auf das Nokia Phone geladen werden. Weitere Apps sind derzeit noch in Arbeit. Übrigens wird auch eine überarbeitete Version von Snake auf dem Handy vorinstalliert sein – eben ganz im Stil der 90er.

Das Nokia 8110 4G wird ab Mai für 89 Euro (UVP) in Deutschland und anderen Ländern erhältlich sein.