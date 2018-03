Nokia 9: Aktuelle Renderbilder zeigen Display mit Notch

Es gab viel Gerede darüber, ob HMD-Global auf dem vergangenen MWC das Nokia 9 vorstellte, oder eben nicht. Man hatte sich dann wohl für Letzteres entschieden, denn veröffentlicht wurde das Gerät bis zum heutigen Tag nicht. Das neuste Flaggschiff der Finnen nennt sich Nokia 8 Sirocco und weist designtechnisch einige Ähnlichkeiten zur Samsung Galaxy-Reihe mit Edge-Display auf.

Dass sich Unternehmen gerne die Wurst vom Brot klauen, ist nichts Neues. Beim Sirocco-Modell war Samsung dran und nun anscheinend Apple. Denn neue Renderbilder vom Nokia 9 werfen das alte Konzept komplett über den Haufen und zeigen ein Gerät mit, na, wer kann es erraten? Richtig, der berühmt berüchtigten Notch. Dieses kleine Design-Detail scheint nun überall der letzte Schrei zu sein.

Schon ASUS stellte auf dem MWC einen iPhone-X-Klon vor und das bald erscheinende P20 von Huawei wird ein ähnlich dominantes Display mit Notch besitzen. Obwohl man diese hier Software-seitig deaktivieren kann. Vor allem chinesische Hersteller übernehmen dieses Merkmal gnadenlos, obwohl sich die von Apple erhofften Verkaufszahlen des iPhone X in Grenzen halten.

Aber zurück zum Nokia 9! Bilder, die im Netz herumgeistern, zeigen das mögliche Flaggschiff neben dem Nokia 7 Plus. Man erkennt gut, dass das Nokia 9 an allen Enden einen noch dünneren Rand besitzt und an der Oberseite eben die Notch. Diese hat wohl allen Anschein nach eine Dual-Kamera verbaut. Es wird nun ebenfalls gemunkelt, ob das Nokia 9 nicht auch mit Edge-Display kommt. Auf den aktuellsten Renderbildern sieht das jedoch nicht so aus.

Das Nokia 9 wird von HMD-Global als Premium-Smartphone beworben. Das Gerät wird wohl mit einem Snapdragon 845, 4 oder 6 GB RAM und 64 oder 128 GB internem Speicher kommen. Zwischen Glas und Display soll es ein Fingerabdrucksensor vorweisen können und Gerüchten zufolge, kommt es gleich mit 5 Kameralinsen, die alle verschiedene Brennweiten haben. Das nennt man dann eine Penta-Kamera.

Diese Infos machen auf jeden Fall Lust auf mehr, doch bis wir das Nokia 9 zu Gesicht bekommen, kann es wohl noch eine Weile dauern. Als Verkaufsstart wird der kommende Herbst gehandelt.

via: ithome