Nokia 9 PureView: Das erste Handy mit Penta-Kamera

Vor sechs Jahren brachte Nokia (HMD Global ist mit Nokia verbunden) mit dem Lumia 1020 erstmals ein Pureview-Smartphone auf den Markt und nun will man wieder einmal die Konkurrenz im Regen stehen lassen. Ob HMD Global das gelingt, werdet ihr hier sicherlich in einem Test erfahren. Wir widmen uns hier erst einmal den harten Fakten.

Die einzelnen Linsen sind beim Nokia 9 PureView auf der Rückseite im Kreis angeordnet und stammen vom Hersteller Zeiss. Bei jedem Foto, das der Nutzer mit der Kamera aufnimmt, werden alle fünf Linsen mit je 12 Megapixeln aktiv und schießen ein Bild in HDR. Dann werden die Informationen aus allen fünf Sensoren mittels Algorithmen zu einem Bild zusammengefügt und damit sollen qualitativ besonders hochwertige Fotos entstehen. Übrigens speichert das Gerät auch die RAW-Informationen ab.

Zwei der Kameras nehmen in Farbe auf, drei weitere arbeiten Monochrom, sodass sie vor allem für die Bildschärfe und das Detailreichtum sorgen. Am Ende sollen, laut Hersteller, Bilder mit 60 bis 240 Megapixel entstehen. Wer kurz überschlägt, weiß, dass 240 MP nicht so ganz hinkommen können. Diese Angaben begründet HMD Global damit, dass mehr als 60 Megapixel durch mehrfache Aufnahmen der fünf Kameras und deren Zusammenfügen zustande kommt.

Cool ist auch, dass das Nokia 9 PureView das Bildrauschen in Fotos drei Mal schneller herausrechnen soll, als andere Handy. Die Tiefenschärfe kommt dabei vor allen Dingen gut weg: Normalerweise haben Bilder, die mit herkömmlichen Handys aufgenommen wurden, zehn Tiefen-Ebenen-Informationen im Bild. Beim PureView sind es circa 1.200 verschiedenen Tiefenschärfeneinstellungen. Wahnsinn!

Die Penta-Kamera ist also schon mal ein echter Blickfang und verspricht zudem noch ziemlich gute Bilder. Die weiteren Specs des Smartphones sehen so aus: Als CPU taktet ein Snapdragon 845 mit 6 GByte Arbeitsspeicher und 128 GByte Flash-Speicher sowie einen Steckplatz für Micro-SD-Karten. Der Akku umfasst 3.320 mAh und lässt sich drahtlos aufladen.

Es gibt ein circa 6 Zoll großes pOLED-Display, das einen optischen Fingerabdruck-Sensor verbaut hat und eine 18:9-QHD+-Auflösung hat. Dazu gibts eine Face-Unlock-Funktion durch die Frontkamera, die übrigens einen 20-Megapixel-Sensor besitzt.

Im März soll HMD Global das Nokia 9 Pureview für 650 Euro auf den Markt bringen.

