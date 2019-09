Nokia präsentiert sechs neue Geräte auf der IFA 2019

“Wir haben in den letzten zwei Jahren ein solides Fundament für unser Geschäft gelegt. Wir bereiten nun den Weg für die nächste Phase der Nokia Phones vor und haben strategische Investitionsbereiche identifiziert, um ein hochwertiges Nokia Smartphone-Erlebnis für unsere Fans zu ermöglichen. Wir werden uns darauf konzentrieren, Innovationen in den Bereichen 5G, Sicherheit, Imaging und Design zu bringen.” Florian Seiche, CEO, HMD Global

So erweitern zwei neue Android Smartphones das Portfolio im mittleren Segment der Nokia Handys. Die beiden neuen Mittelklasse-Smartphones Nokia 7.2 und Nokia 6.2 machen einen Sprung nach vorne in den Bereichen Fertigung sowie Materialforschung – das hochwertige Design ist inspiriert von der nordischen Designtradition.

Das Nokia 7.2 ist das erste Smartphone im Nokia Portfolio, das über eine Triple-Kamera verfügt, die einen 48 MP Sensor mit einer Hauptkamera mit Quad-Pixel-Technologie und ZEISS Optik, einem ultrabreiten Sensor und einem Tiefensensor kombiniert. So soll das Smartphone “beeindruckende Aufnahmen” erzielen. Die Quad-Pixel-Technologie kombiniert vier Pixel zu einem einzigen, um unter jeglichen Bedingungen ordentliche Bilder schießen zu können.

Darüber hinaus gibt es einen KI-gestützte Nachtmodus, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Bilder machen soll. Ein dezidierter Pixelworks Visual-Prozessor skaliert beim Nokia 7.2 Videoinhalte in Echtzeit auf HDR-Qualität, mit bis zu einer Milliarde Farbtönen, höherem Kontrast und erweitertem Dynamikumfang. Damit werden bessere Kontraste und tiefere Farben z.B. bei YouTube Videos und anderen Streaming-Plattformen erzielt.

Das Nokia 6.2 ist das erste Smartphone der Serie 6 mit der innovativen PureDisplay-Technologie und auch hier skaliert der dezidierte Pixelworks-Visual-Prozessor Videoinhalte in Echtzeit auf HDR-Qualität. Das Triple-Kamera-Setup liefert detaillierte Bilder, wunderbar verschwommene Bokeh-Porträts und Weitwinkel-Aufnahmen. Der KI-gesteuerte Nachtmodus bietet vielfältige kreative Möglichkeiten für beeindruckende Aufnahmen bei schwierigen Lichtbedingungen. Das Kamerasystem unterstützt zudem die Aufnahme von Ultra HD-Videos mit räumlicher Audioaufzeichnung und Dual-Sight-Inhalten.

Neu ist auch das Nokia 800 Tough, das IP68 zertifiziert ist und so schadlos Stürze ins Wasser, heftigen Staub auf Baustellen oder feinen Sand am Strand übersteht. Zudem erfüllt das Nokia 800 Tough die strenge Militärnorm MIL-STD-810G, so dass es auch für den Einsatz bei extremen Temperaturen von -20°C bis zu 55°C geeignet ist. Selbst Stürze auf Beton aus einer Höhe von 1,8 Meter richten bei dem Handy keinen Schaden an. Mit der zusätzlichen Anti-Rutsch-Beschichtung und den gummierten Kanten liegt das Nokia 800 Tough sicher in der Hand. Es kommt außerdem mit allen modernen Funktionen und KI-Unterstützung, die Anwender in rauen Einsatzbedingungen benötigen.

Das Nokia 2720 Flip zeichnet sich durch ein vertrautes Flip-Phone-Design aus, das Einfachheit und Zuverlässigkeit in einem robusten Gerät vereint. Es bietet moderne Funktionen und ist mit WhatsApp und Facebook ausgestattet. Dank der KI-Technologie und der dezidierten Google Assistant-Taste ist das Nokia 2720 in puncto Benutzerfreundlichkeit ebenfalls auf dem neuesten Stand. Es gibt außerdem eine integrierte SOS-Taste.

Das neue Nokia 110 bietet alles, was man für die Unterhaltung unterwegs benötigt: FM-Radio, Lieblingsspiele wie das klassische Snake und es vermittelt ein sehr starkes Retro-Feeling. Angetrieben wird das Leichtgewicht von einem austauschbaren 800 mAh Akku mit einer Standby-Dauer von bis zu 18,5 Tagen und einer Sprechzeit von bis zu 14 Stunden.

HMD Global erweitert sein Kopfhörer-Portfolio um die sogenannten True Wireless Nokia Power Earbuds. Die neuen kabellosen Ohrhörer lassen sich mit dem tragbaren Charging Case bis zu 30 Mal für je bis zu 150 Stunden wieder aufladen. Die True Wireless Nokia Power Earbuds sollen dank ihrer 6 mm Graphene-Treiber hochwertige Audioqualität liefern und sind außerdem bis zu 30 Minuten lang in 1 Meter Tiefe wasserdicht. Die Nokia Power Earbuds unterstützen Google Assistant mit nur einer Berührung.

via: Pressemitteilung