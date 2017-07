Nokia und Xiaomi arbeiten in Zukunft zusammen

Während sich andere Unternehmen jahrelang vor Gericht totklagen, wenn es um Patente geht, *hust* Apple *hust* Samsung, hatten Nokia und Xiaomi eine völlig verrückte Idee und sind einfach eine geschäftliche Partnerschaft eingegangen. Die sieht den technologischen und Patentaustausch zwischen den Finnen und Chinesen vor und ist auf mehrere Jahre ausgelegt.

Die Vereinbarung sieht vor, dass beide Firmen Mobilfunkpatente austauschen, was Nokia die Expansion auf den asiatischen und Xiaomi die auf den westlichen Markt vereinfachten dürfte. Gerade Xiaomi müsste im Westen langsam Fuß fassen, denn Oppo und Vivo geben gerade richtig Gas und haben den rasanten Aufstieg des chinesischen Unternehmens ein wenig verlangsamt.

Produkttechnisch lässt sich Xiaomi halt auch immer wieder etwas einfallen, wie das nahezu randlose Xiaomi Mi Mix, doch leider ist der Vertrieb nur über Import-Plattformen wie TradingShenzhen möglich. Ich spekuliere hier natürlich nur, denke aber, dass es mittelfristig der Plan von Xiaomi sein dürfte in den Westen zu expandieren. Eine Strategie, die Huawei und Honor ebenfalls seit einigen Jahren erfolgreich fahren.

Von Mobilfunkpatenten abgesehen, hat Xiaomi zudem Patente von Nokia erworben, die die Finnen wohl nicht einfach nur so tauschen wollten. Die ergänzen die rund 16.000 eigenen Patente, welche Xiaomi in den letzten sieben Jahren der Firmengeschichten angemeldet hat. Welche Xiaomi kaufen musste, hat die Pressemitteilung nicht verraten, wohl jedoch was Nokia den Chinesen bieten wird. Zum einen gibt es Equipment für die Netzwerkinfrastruktur in Rechenzentren, was ein Steckenpferd Nokias ist.

Zum anderen möchten beiden Unternehmen strategisch zusammenarbeiten und im Bereich Internet of Things (IoT), Augmented und Virtual Reality sowie Künstlicher Intelligenz Möglichkeiten ausloten. Also all der heiße Scheiß eben, den auch Apple und vor allen Dingen Google und im Grunde alle großen Player gerade pushen. In CEO-Sprech seitens Nokias Chef Rajeev Suri klingt das dann so:

Xiaomi is one of the world’s leading smartphone manufacturers and we are delighted to have reached an agreement with them. In addition to welcoming such a prominent global technology company to our family of patent licensees, we look forward to working together on a wide range of strategic projects.