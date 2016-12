Ach ja, es geht wieder hin und her! Die Glaskugeln der Analysten rollen vom einen Ende des Verkaufszahlen-Tisches, zum anderen und wirklich schlauer sind wir dann doch erst im Januar. Und genau dann wird es spannend, denn ich habe noch mehrere Wetten offen die besagen, dass Apple in diesem Jahr weniger iPhones verkaufen wird, als in 2016.

In ein aehnliches Horn stossen zur Zeit die Analysten von NPD Research und das obwohl doch erst kuerzlich hiess, dass Weihnachten doppelt so viele iPhones wie Samsung-Handsets aktiviert wurden. Irgendwie musste da etwas in eine Story gepresst werden, die ich anhand der Meldungen aus der Zulieferindustrie so gar nicht bestaetigen kann. Und genau das wollen nun weitere Analysten untermauen. Laut eines Berichtes des Wall Street Journals, konnte das mit dem Galaxy Note 7 konkurrierende iPhone 7 nicht „noch mehr“ Kaeufer von seinen Vorzuegen ueberzeugen. Sprich Apple konnte aus dem Note 7 Desaster kein Kapital schlagen… also uebers Quartal gesehen!

Der NPD Research Stephen Baker erklaert hierzu, dass trotz der Note-7-Marketingkatastrophe und des millionenfachen Rueckrufs der Geräte, Samsung gegenueber Apple und der der Android-Konkurrenz keinen Boden einbuesste. Aus Mangel an Alternativen sind die Note 7 Kaeufer naemlich ausgewichen und zwar auf andere Handsets der Koreaner. Hierbei duerfte vor allen Dingen das Samsung Galaxy S7 edge profitiert haben, welches ja auch bei den Umtauschaktionen angepriesen wurde.

Chetan Sharma, ebenfalls von NPD, erklaerte hierzu, dass Apple einfach keine Note 7 Alternative im Angebot hatte, als den Koreaner das Flaggschiff-Phablet sprichwoertlich um die Ohren flog.

Ob, wie, wann, wie oft und haette haette… wir koennen lange spekulieren, aber in etwas mehr als 3 Wochen sind wir dann schlauer. Ende Januar wird Apple seine Quartalsergebnisse veroeffentlichen und dann werden sich so oder so einige Leute und Familien auf Kiva.org freuen koennen. Die ausgehandelten Wetteinsaetze spende ich naemlich fuer diese Plattform. Also ist es letztendlich voellig Wumpe ob Apple mehr oder weniger iPhones verkauft hat, es profitieren davon letztendlich einige, die es verdient haben!