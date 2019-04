Nachdem OPPO sein 5G-taugliches und mit einer starken Cam versehenes Smartphone-Modell “Reno” bereits in China der Öffentlichkeit präsentierte, gab es nun in Zürich bei einem Presse-Event den globalen Startschuss. Den Ort hat man nicht zufällig gewählt, denn in der Schweiz will OPPO mit diesem Smartphone dank der Zusammenarbeit mit der Swisscom auch schon bald die 5G-Technologie nutzbar machen.

Ehrlich gesagt suchen wir immer noch so ein bisschen nach den Use Cases für 5G-Smartphones, weil die 5G-Technologie in anderen Bereichen und Märkten deutlich sinnvoller ist als eben im Smartphone. Das Startup nreal hat da zumindest mal eine Idee, wie man 5G tatsächlich sinnig im OPPO Reno nutzen kann und verkündet — ebenfalls beim Event in Zürich — die Kompatibilität des Handsets mit der nreal light.

Dabei handelt es sich um eine Augmented-Reality-Brille bzw. um eine Mixed-Reality-Brille. Im Gegensatz zur HoloLens von Microsoft punkten die Chinesen dadurch, dass ihr Produkt deutlich weniger klobig ist und sowohl optisch als auch vom Gewicht her (85 Gramm) eher an eine handelsübliche Sonnenbrille erinnert.

Der geschätzte heise-Kollege Jan-Keno konnte die Brille bereits antesten und kommt sogar zu dem Schluss, dass die Darstellung sogar heller und knackiger ist als bei den größeren und auch teureren Konkurrenzprodukten.

Wir müssen nun im Hinterkopf haben, dass “echtes” 5G auch von der Swisscom zunächst nur in wenigen Metropolen angeboten wird und der Rest des Landes eher mit einem leicht frisierten 4G auskommen muss. Aber dort, wo ihr eben von den tatsächlichen Geschwindigkeiten der 5G-Technologie profitieren könnt, werden Träger der unreal light natürlich riesigen Spaß haben durch das unglaubliche schnelle Streaming und die niedrige Latenz.

nreal erklärt in seiner Pressemeldung, dass durch die Partnerschaft mit OPPO nun erstmals ein voll funktionelles, für Endverbraucher erwerbbares XR-Ökosystem verfügbar ist und die Möglichkeiten der nreal-Brille dank 5G erstmals voll ausgeschöpft werden können.

5G enables a true immersive computing experience through the first MR glasses that offers a high-end performance and immersive experience in a small form factor. We’re glad to showcase the full potential of a 5G smartphone that runs a consumer smart glass like nreal light. Neil Yang, Senior 5G standard Engineer, OPPO

Starkes Smartphone, schnelles 5G-Netz, kompakte und — relativ gesehen — günstige Mixed-Reality-Brille: Das soll das Dream-Team sein, mit dem OPPO und nreal die Schweiz erobern möchten. Harte Fakten zum Preis und zur Verfügbarkeit nennt nreal leider noch nicht, aber im Rahmen von CES und MWC kommunizierte das Unternehmen, dass die Brille im dritten Quartal dieses Jahres verfügbar sein soll und voraussichtlich in den USA unter 1 000 US-Dollar kosten wird.

Die größte Version des OPPO Reno mit 10-fachem Hybrid-Zoom (5-fach optisch), 8 GB RAM und 256 GB Speicher wird umgerechnet knapp unterhalb von 900 Euro liegen, so dass beides in Kombination schon ein ordentliches Loch in die Kasse des Smartphone-Käufers reißt. Dafür habt ihr dann aber zumindest in den richtigen Regionen der Schweiz jetzt schon die Möglichkeit, das 5G-Netz zu nutzen und euch mobil an einem besonders immersiven MR-Erlebnis zu erfreuen.