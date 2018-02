Nubia arbeitet an Gaming-Handy: Bekommt das Razer Phone Konkurrenz?

Das Gaming Smartphone der Firma Razer ist in seinem Segment bisher konkurrenzlos. Mit seinem 120-Hz-Bildschirm, sorgt das Handy für eine flüssige Darstellung von Spielen. Das ist sein Alleinstellungsmerkmal und macht das Gerät letztendlich zu dem was es ist: Ein Gaming Smartphone. ZTEs Tochterfirma Nubia zieht jetzt jedoch nach und zwar mit einem eigenen ganz ähnlichen mobilen Gerät. Das bestätigte der CEO von Nubia kürzlich bei einer Veranstaltung in Shenzhen, China.

Bisher sind kaum Informationen darüber bekannt, jedoch gibt es wieder einmal haufenweise Gerüchte zu dem Thema. Es wird spekuliert, dass das kommende Nubia Z18 Handy diese Rolle des Gaming Gerätes übernehmen könnte. Denn anscheinend soll es für „ein intensives Gaming-Erlebnis“ gebaut werden. Außerdem gibt es Gerüchte zu der Ausstattung des Nubia Z18.

Laut denen wird der Bildschirm komplett randlos sein, so wie viele Smartphone heutzutage. Ein Snapdragon 845 als Prozessor sowie 8 GB RAM soll das Handy ebenfalls an Bord haben. Eine chinesische Webseite behauptet, dass man einige Bilder zu Gesicht bekommen haben soll. Eines von ihnen zeigt ein nicht identifizierbares Smartphone auf dem das Spiel „King of Glory“ läuft. Verschiedene Quellen sind sich nicht einig darüber, ob es sich dabei tatsächlich um das Nubia Z18 oder das Z17S handelt, welches im Oktober vergangenen Jahres vorgestellt wurde.

Ob die Gerüchte wirklich stimmen, ist schwer zu sagen. Fest steht, dass Nubia wohl an einem Gaming Smartphone arbeitet. Da das Razer Phone somit die einzige Konkurrenz darstellt, müsste das Nubia Gerät ebenfalls mit einer Refresh-Rate von mindestens 120Hz daherkommen. Im Sommer 2018 könnten wir ein bisschen schlauer sein, dann nämlich soll das Nubia Z18 auf den Markt kommen.

Ob es allerdings auch hier in Deutschland erhältlich sein wird, ist fraglich. Momentan werden einige Smartphones von ZTEs Tochterunternehmen hierzulande von Archos unter einem anderen Namen vertrieben, doch ob sie auch ein Gaming Handy übernehmen würden, ist unklar.

via: gizbot