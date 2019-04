Nutzerkritik: Werbeinhalte auf Android TV gehen gar nicht!

Nutzer der nicht gerade günstigen Sony-Fernseher oder Streaming-Boxen dürften sich in den kommenden Wochen über die neue Leiste in ihrem Homescreen wundern. Bisher wurde das Update nur in den USA gesichtet, ob und wann es nach Deutschland kommt, ist noch ungewiss. Möglich wäre es aber allemal! In dem gesponserten Bereich wird man dann Werbung für bestimmte Apps oder auch kostenpflichtige Inhalte sehen.

„Android TV steht für eine Optimierung und Personalisierung der Entertainment-Erfahrung im Zuhause. Wir prüfen neue Möglichkeiten die Nutzer einzubinden. Deswegen führen wir aktuell einen Test mit Sponsored Content auf dem Homescreen von Android TV durch.“ Google

Inwiefern diese Möglichkeiten den Nutzer weiterhelfen soll, bleibt fraglich. Von der Werbung profitieren wahrscheinlich nur Google und die gezeigten Werbepartner in der Spalte. Einige Nutzer haben jedoch herausgefunden, wie man die ungewünschte neue Zeile mit einem Trick wieder verstecken kann – eine offizielle Methode gibt es da aber noch nicht. Dafür hat ein Reddit-User die Updates für die Android TV Core Services einfach deinstalliert. Erstmal stürzt dann zwar der Startbildschirm ab, nach einem Druck auf die Home-Taste startet er aber wieder neu.

Nun erscheint auf der Einstellungsseite des Sponsored-Kanals einen Schiebeschalter, der nur sichtbar ist, wenn nicht die aktuellen Updates installiert sind. Diesen muss man umlegen und schon ist die Werbung deaktiviert. Danach sollten Nutzer auch die automatischen Aktualisierungen für die Android TV Core Services abschalten, damit die Werbeanzeigen nicht durch ein Update wieder auftauchen.

Dieser Trick ist erstmal umständlich und verhindert langfristig natürlich einige Updates. Momentan ist es aber die einzige Möglichkeit die Werbeinhalte unsichtbar zu machen. Die neue Einstellung von Google lässt einen aber auch über den kommenden Game-Streaming-Dienst Stadia nachgrübeln, denn der Gedanke liegt nahe, dass auch hier viel Werbung eingebunden werden kann. Das dürfte den Nutzern so gar nicht gefallen!

via: golem