Oculus: Mark Zuckerberg testet VR-Handschuhe

Mark Zuckerberg, der umtriebige Facebook-Chef, hat wieder einmal sein Büro verlassen, um bei Oculus Research vorbeizuschauen und sich auf den allerneuesten Stand bringen zu lassen. Beim Namen Oculus denken wir immer zunächst an die Rift-Brille des Unternehmens, aber die Forschungen für die Bereiche Virtual Reality und Augmented Reality sind natürlich deutlich umfassender.

Unter anderem sind die Teams unter Leitung von Michael Abrash damit beschäftigt, die notwendigen Brillen schlanker und unauffälliger zu gestalten, die Software auf ein neues Level zu hieven und auch an den Methoden zu arbeiten, mit denen wir im virtuellen Raum agieren. Dazu gehört auch, dass VR-Handschuhe zum Einsatz kommen. Es ist nicht das erste Mal, dass man so etwas zu sehen bekommt, allerdings das erste Mal, dass wir sie bei Oculus sehen.

Mark Zuckerberg erklärt dazu, dass man mit den Handschuhen im virtuellen Raum schreiben kann wie auf einer Tastatur, man kann mit ihnen malen und sogar in Spiderman-Manier Netze abschießen kann – genau das tut er auch auf dem Foto.

Oculus macht auch unter dem Dach von Facebook mächtig Betrieb und hat deutlich mehr auf dem Schirm als „nur“ eine Brille, mit der man in virtuelle Spielewelten eintauchen kann. Es wird spannend bleiben, welchen Weg Oculus einschlägt und dieser Einblick in die Arbeit in den Labs bestätigt das. Weiterhin wird sich Facebook/Oculus auch außerhalb des Unternehmens umsehen und gegebenenfalls neue Technologien und Leute einkaufen.

Bereits 2015 wurde zum Beispiel von Oculus Pebbles Interfaces aus Israel übernommen. Die Experten u.a. für Depth Sense-Technologien sorgen zum Beispiel dafür, wie Hände in der Virtual Reality dargestellt werden können und dürften somit eine große Hilfe sein bei dem Versuch, unsere Hände möglichst komplett in VR oder AR nutzen zu können.

Wie Zuckerberg in seinem Post verrät, dreht sich die Arbeit in den Oculus-Labors auch um Eye Tracking, die Darstellung des menschlichen Körpers in VR, neue Optiken und auch Mixed Reality-Anwendungen. Mag sein, dass VR-Brillen auf so manchen immer noch wirken wie Spielereien und maximal einen Weg darstellen, wie man Spiele und Filme intensiver erlebt.

Sorgt man aber dafür, dass man in der virtuellen Welt nun auch noch vernünftig tippen – also arbeiten – kann, könnte es den eh schon herrschenden Hype um VR auf ein komplett neues Level heben. TechCrunch gegenüber haben Quellen davon berichtet, dass erste Ingenieure bei Facebook bereits damit experimentieren, im virtuellen Raum zu programmieren. Stellt euch vor, ihr sitzt da und schreibt eure Codes in quasi unendlichen Raum, anstatt euch durch zig Fenster auf eurem Monitor zu hangeln.

Egal ob Virtual Reality oder Augmented/Mixed Reality – wenn wir unsere Hände wirklich sinnvoll nutzen können, eröffnet uns das unfassbar viele neue Möglichkeiten und wie ihr sehen könnt, schrauben die hellen Köpfe in den Oculus Research Labs exakt an dieser Zukunft.