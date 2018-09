Oculus Quest – VR Zukunft ohne Kabel?

Dazu hat Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, auf der Oculus-Connect-Konferenz nun neue Produkte angekündigt. Wir erinnern uns: Facebook hat Oculus, damals noch ein Start-up, im Jahr 2014 für zwei Milliarden gekauft. Seitdem versucht der Konzern, die Technologie unter die Menschen zu bringen. Während die klassische Oculus Rift immer weiter im Preis fällt, versucht der Konzern den Markt auch über günstigere Lösungen zu erobern. Auf der einen Seite gibt es da diverse Kooperationen mit Samsung für Brillen, in die das Smartphone eingesetzt werden muss, auf der anderen Seite gibt es seit einiger Zeit auch die Oculus Go – eine günstige Stand-Alone-Brille.

Qualitativ hochwertige VR-Brillen, im Hinblick auf die Qualität der Darstellung, haben einige Probleme und Nachteile. Einerseits sind immer noch durchaus starke Gaming-Rechner notwendig, andererseits gibt es jede Menge Kabel und Sensoren, die im Raum angebracht werden müssen. Da wird das Gaming-Zimmer schnell zum Holodeck. Mit der gestern vorgestellten Oculus Quest möchte der Konzern dieses Problem jetzt angehen.

Statt möglichst preisgünstiger Hardware, wie für die Oculus Go, setzt der Konzern auf Qualität. Die neue Brille ist komplett autonom, es wird kein Zuspieler wie ein Smartphone oder Computer benötigt. Bis hierher kann die Oculus Go all das, in einem sehr beschränkten Umfang, ebenso bieten. Der entscheidende Punkt ist aber das Tracking. Die günstige Brille bietet keinerlei Möglichkeit, den Nutzer im Raum zu tracken, Kopfbewegungen werden nicht verarbeitet. Die Oculus Quest soll jetzt ein VR-Erlebnis auf dem Niveau der Rift bieten. Aufgrund des größeren Bewegungsspielraums und der Leistung ist sie vor allem für Videospiele gedacht. Alle nötigen Sensoren werden in das Gehäuse der Brille bzw. in die bekannten Controller integriert, damit entfällt auch die Anbringung von Raumsensoren. Außerdem sind die Kopfhörer bereits integriert.

Zu den ersten Spielen soll Vader Immortal gehören, ein Titel der auf eine Star-Wars-Lizenz zurückgreift. Mehr als 50 Spiele sollen zum Start zur Verfügung stehen, weitere befinden sich in der Entwicklung. Entwickler sollen sich in der Zwischenzeit an der Rift orientieren, die Portierung soll sehr einfach sein.

Die Quest soll nächstes Jahr veröffentlicht werden, der Preis wird voraussichtlich 399 US-Dollar betragen. Damit wäre sie genauso teuer wie aktuell die Oculus Rift. Hierzulande kostet die VR-Brille aktuell 449 Euro.

Mark Zuckerberg hat einen Traum in Bezug auf das Oculus System – er möchte (mindestens) zehn Millionen Menschen mit VR-Brillen ausstatten. Erst dann sei das Ökosystem, seiner Aussage zufolge, wirklich profitabel. Dazu fächert er das Hardwareangebot immer weiter auf. Während das eher günstigere Segment mittlerweile gut besetzt ist und nur durch eine Preisreduktion weiter profitieren kann, versucht der Konzern jetzt auch Spieler tatsächlich anzuziehen. Ein kabelloses Headset mit allen wichtigen Sensoren an Board klingt sehr verlockend – am Ende wird es dennoch von zwei Faktoren abhängen: Einerseits von der gebotenen Leistung und andererseits von den Anwendungen, in erster Linie Games. Nach wie vor fehlt „die Killer-App“, ähnlich wie bei AR, und die komplette Industrie sucht danach.

Via Futurezone.at