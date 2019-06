In Deutschland läuft es bekanntlich nicht so ganz rund beim Thema Mobilität. Erstaunlicherweise ist das einzige Resultat beim Autogipfel ein “Puh, wir brauchen echt viele Steckdosen für E-Autos” gewesen und berechtigterweise ist der deutschen Regierung jüngst zudem auch noch die Maut um die Ohren geflogen. Diese Maut wäre vermutlich legitim gewesen, hätte man nicht geplant, die eigene Bevölkerung gegenüber Autofahrern aus dem Ausland bevorzugt zu behandeln.

Das geht mit der EU nicht und das auch aus gutem Grund. Jetzt kommt eine News zur E-Mobilität aus Österreich und ich frage mich wieder, ob hier nicht die EU mal genauer hinblicken müsste. Worum gehts? In Österreich gilt auf Autobahnen und Schellstraßen ein Tempolimit von 130 km/h. Auf bestimmten Strecken sind — dem Umweltschutz geschuldet — sogar nur 100 Stundenkilometer erlaubt, um die Belastung für die Luft zu senken.

Ab dem 1. Juli greift nun im Rahmen des österreichischen Immissionsschutzgesetzes eine neue Regelung, die diese Limitierung auf Tempo 100 in Teilen wieder aufhebt. Das Aufheben dieses sogenannten “Luft-100ers” gilt aber dann nicht einheitlich für alle Autos auf Österreichs Straßen, sondern nur für E-Fahrzeuge und zwar da auch nur diejenigen mit grünem Kennzeichen, die eben auch aus Österreich stammen. Betroffen sind Strecken in den österreichischen Bundesländern Tirol, Salzburg, Steiermark, Oberösterreich sowie Kärnten. In der Summe erstreckt sich das über insgesamt 440 Kilometer, was etwa 20 Prozent des österreichischen Autobahn- und Schnellstraßennetzes entspricht.

Es wird also auf ein und der selben Straße unterschiedliche Limits geben: 130 Stundenkilometer für einheimische E-Autos mit grünem Kennzeichen, nur 100 Stundenkilometer für Verbrenner, für Hybriden — und für E-Autos, die nicht aus Österreich stammen. Das bedeutet, dass zwei absolut identische E-Fahrzeuge, die die Natur exakt gleich wenig verschmutzen, dennoch unterschiedlich schnell fahren dürfen, je nach Herkunft.

Ich bin gespannt, ob das so mit der EU zu machen ist und würde mich nicht wundern, wenn gerade aus der CSU jetzt eine Retourkutsche für die Maut-Klatsche zu erwarten wäre. In Österreich begrüßt man die neue Regelung natürlich und freut sich darüber, dass man sich auf diese Weise positive Impulse für die Elektromobilität erhoffen kann.

Wir setzen so einen weiteren Anreiz, um Elektromobilität in Österreich zu stärken. Gute Förderungen und Maßnahmen wie diese, erhöhen weiter den Anreiz auf saubere E-Mobilität umzusteigen.. Elisabeth Köstinger (ÖVP), ehemalige Umweltministerin Österreichs

Grundsätzlich halte ich den Ansatz auch für einen richtigen, wobei ich es pfiffiger fände, wenn es so ein grünes Kennzeichen auch europaweit gäbe, so dass man umweltverträglichen Fahrzeugen unabhängig von Grenzen identische Vorteile verschaffen könnte. Was sagt ihr: Könnt ihr euch solche unterschiedlichen Tempolimits auch in Deutschland vorstellen?

via SZ und electrive.net