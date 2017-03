Offenes WLAN, die Störerhaftung und Netzsperren

Eigentlich sollte die Störerhaftung bereits im letzten Jahr abgeschafft worden sein, es hat aber nicht so ganz geklappt. Da sich die Große Koalition aber nicht darauf einigen konnte, den Anbietern von WLAN-Zugängen einfach die gleichen Haftungsprivilegien zu geben, wie großen Providern – eben das sogenannte „Provider-Privileg“ – blieb eine Hintertür über eine gerichtliche Unterlassungsanordnung. Diese soll nun endlich geschlossen werden und der Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi), den Netzpolitik.org im Volltext veröffentlicht hat, enthält auch die entsprechende Klarstellung. Nach ersten Stellungnahmen, die Netzpolitik.org eingeholt hat, ist diese Klarstellung auch gelungen.

Also ist jetzt endlich alles gut und wir sehen einer Zukunft mit freien Hotspots an allen Ecken entgegen? Leider nicht. Denn statt es bei dieser Klarstellung zu belassen, werden mit dem Gesetzentwurf Netzsperren wieder eingeführt. Diese Netzsperren können vom Rechteinhaber auf gerichtlichem Weg eingefordert werden, um Urheberrechtsverletzungen zu unterbinden. Das ist natürlich ein Unterschied zu früheren Ideen, bei denen mehr oder weniger direkt der Staat irgendwelche Blocklisten vorgeben oder Sperranordnungen erlassen sollte, aber es ändert nichts am Grundproblem: Solche Sperren haben immer auch Nebenwirkungen – und sie lassen sich umgehen.

Die Auswirkungen auf die Betreiber von freien WLAN-Zugängen bedeuten aber am Ende nur, dass ein Risiko gegen ein anderes ausgetauscht wird. Zwar muss man nicht mehr mit einer Abmahnung oder gerichtlichen Unterlassungsanordnung und den damit verbundenen Kosten rechnen, dafür kann es passieren, dass eine Aufforderung zur Sperrung von bestimmten Netzwerkports oder Websites ins Haus flattert. Natürlich muss man so einer Aufforderung nicht nachkommen, aber dann wird der Rechteinhaber vor Gericht ziehen und sollte der gewinnen, dann hat der unterlegene Hotspot-Betreiber die ganzen Kosten zu tragen.

Zwar soll so eine Sperranordnung nur das letzte Mittel sein, das wird in der Begründung des Gesetzentwurfs erläutert:

Insbesondere darf eine Sperrmaßnahme nicht zu „Overblocking“ führen und damit über ihr Ziel hinausschießen. Voraussetzung ist außerdem, dass keine andere Möglichkeit besteht, der Rechtsverletzung abzuhelfen, etwa indem zunächst versucht wird, gegen den eigentlichen Rechtsverletzer oder den Hostanbieter vorzugehen. Eine Sperranordnung soll mithin nur als letztes Mittel in Betracht gezogen werden.

Das klingt natürlich erst einmal gut, aber das Kostenrisiko, diese Voraussetzungen gerichtlich überprüfen zu lassen, ist nicht ganz ohne – wie viele Zugangsanbieter werden es wohl eingehen? Oder muss man nicht eher damit rechnen, dass zumindest kleinere Anbieter lieber schon beim ersten Brief nachgeben und eine geforderte Sperre implementieren, bevor sie vor Gericht gezerrt werden?

Das kann auch zu einer Konzentration des Marktes auf wenige große Anbieter führen, wie Ulf Buermeyer, Richter und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte erläutert:

Im Ergebnis würden die bisherigen Abmahnungen vermutlich weniger werden, dafür müsste sich jetzt aber jeder Provider – auch jede Kneipe – überlegen, wie er Websperren umsetzt. Und zwar auf bloßen Zuruf, weil man ja unbedingt vermeiden muss, dass das Ganze vor Gericht geht und dann womöglich teuer wird. Das dürfte mittelfristig zu einer massiven Konzentration auf dem Markt der WLANs führen, weil die Verwaltung der Sperrlisten und die technische Umsetzung einiges an Aufwand mit sich bringt, den kleinere Anbieter wie Cafés oder Privatpersonen kaum leisten können. De facto würde das Gesetz also zu einer Verpflichtung führen, ein WLAN-Angebot eines großen kommerziellen Anbieters zu nutzen.

Möglicherweise ist das alles zu schwarz gemalt, möglicherweise werden einige der größeren Anbieter den einen oder anderen Streit so lange ausfechten, bis höchstrichterlich geklärt ist, welche anderen Maßnahmen ein Rechteinhaber zumindest probieren muss, bevor er eine Sperre einfordert – oder die Anbieter geben einfach nach und sperren einfach schon direkt bei, sobald eine plausibel wirkende Forderung nach einer Sperre eintrifft.

Dann stellt sich die Frage, wer der Kläger und wer der Beklagte ist, falls es dann doch einmal zu Overblocking kommen sollte? Aber eines dürfte recht sicher sein: Der große WLAN-Boom in Deutschland wird auch mit dieser Überarbeitung des Gesetzes nicht kommen, eher ist ein Verschwinden von kleineren und kleinen Anbietern zu erwarten: Mehr Wi-Fi-free Zonen statt Free Wi-Fi Zones.

Bei Netzpolitik.org gibt es den gesamten Gesetzentwurf im Volltext, sowie noch weitere Reaktionen zu dem Entwurf, die aber alle ähnlich pessimistisch ausfallen.