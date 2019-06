Ofo: Der Traum vom Bikesharing-Service

Ofo zog mit dieser Idee eine Welle von Investoren an, die begierig darauf warteten, in die nächste große Sache Geld zu pumpen. In seiner Blütezeit war das Startup mehr als 2 Milliarden US-Dollar wert und hatte Investoren wie Alibaba und Ant Financial an seiner Seite. Als das Geld erstmal floss, wuchsen auch die Ambitionen bei Ofo. Bis Ende 2017 wollte sie mehr als 200 Städte mit ihrem Fahrraddienst erreichen.

Das Ofo-Fieber hat nicht nur bei den Investoren zugenommen. Die Medien begrüßten das Fahrrad-Sharing als eine der vier neuen großen Erfindungen Chinas. Doch das änderte sich sehr schnell. Mehr Konkurrenten bedeuteten mehr Fahrräder. Plötzlich wurden die Gehwege vollgestopft und da die Konkurrenz kleinere Unternehmen aus dem Markt drängte, blieben Ofos Fahrräder unbenutzt.

Schließlich sah man in Großstädten wie Peking Millionen von Fahrrädern auf der Straße rumliegen. Fahrräder wurden gestohlen, vandalisiert, zu Tausenden in Flüsse geworfen und geschrottet. Hochgestapelte Fahrradhügel dienten als Friedhöfe für das einst ikonische Bild des Fahrrad-Sharings.

Langsam bröckelte Ofos Traum. Eine neue Finanzierungsrunde im März 2018 ermöglichte es dem Unternehmen, nicht mit dem Konkurrenten Mobike fusionieren zu müssen, und als die Probleme immer größer wurden, rief man die Mitarbeiter auf, “bis zum Ende zu kämpfen”. Mitte 2018 dann, begann Ofo, sich aus über 50 Städten auf der ganzen Welt zurückzuziehen, doch dann kamen die Mahnungen.

Ende 2018 begannen die Lieferanten von Ofo, hauptsächlich Fahrradhersteller und Logistikunternehmen, Millionen von unbezahlten Rechnungen einzufordern. Inmitten der Streitigkeiten zog sich Firmenoberhaupt Dai Wei im Oktober 2018 als gesetzlicher Vertreter einer Kanzlei zurück, doch zwei Monate später wurde er auf die schwarze Liste der Regierung gesetzt, weil er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen war.

Inzwischen war die Notlage des Fahrradherstellers auch bei seinen Nutzern durchgesickert, die begannen, ihre Einlagen zurückzufordern. Das Unternehmen begann, die Wartezeit für Rückerstattungen von drei Tagen auf 15 Tage zu verlängern und im Dezember 2018 versammelten sich Hunderte von Nutzern vor der Zentrale von Ofo, um für ihre Einlagen zu demonstrieren.

Doch Ofo fehlte das Geld. Aus der Not heraus, testeten sie sogar einen In-App-Discounter, mit dem Benutzer Einzahlungen in virtuelle Münzen umwandeln konnten, um Taschentücher oder Honig zu kaufen. Ein schlechter Witz, fanden viele der ehemaligen Ofo-Nutzer. Was einst als ikonischer Traum begonnen hatte, zerschellte am Boden des leeren Kontostand. Ofos Idee hatten andere umgesetzt und größer gemacht. Bis heute, ist nicht klar, wie das Unternehmen seine Schulden begleichen möchte.

via: techinasia