Man lernt nie aus: Bis eben wusste ich als Atheist nicht, dass die Christen den Oktober als “Rosenkranzmonat” bezeichnen. Jetzt weiß ich das und sogar noch mehr: Der Vatikan bringt für 99 Euro ein Wearable auf den Markt, das auf den Namen “Click To pray eRosary” hört. Es handelt sich dabei um einen “elektronischen Rosenkranz”, zu dem Vatican News berichtet:

Die Perlenkette mit einem Kreuz ist ein interaktives, app-gesteuertes Instrument, das als Armband getragen werden kann und durch das persönliche Kreuzzeichen aktiviert wird. Es besteht aus Obsidian- und Hämatit-Perlen und kostet derzeit 99 Euro.

Ein Wearable aus dem Vatikan, genauer gesagt vom “weltweiten Gebetsnetzwerk des Papstes”, welches man dadurch aktiviert, dass man sich bekreuzigt und welches beim Beten unterstützen soll — falls ihr gerade oben nochmal nachschaut, ob ihr nicht doch beim Postillon gelandet seid, ich würde es euch nicht verdenken.

Fakt ist aber, dass man das Teil tatsächlich veröffentlicht und sich davon verspricht, eben auch junge Christen damit zum Beten zu ermutigen. Präziser ausgedrückt sollen junge Menschen “das Gebet des Rosenkranzes lernen, für den Weltfrieden beten und das Evangelium meditieren”.

Der smarte Rosenkranz kann wie ein normales Armband getragen werden und wird wie gesagt durch die Kreuz-Geste aktiviert. Verbunden ist der elektronische Rosenkranz per Bluetooth mit eurem Smartphone. Dort sollte sich logischerweise die passende “ClicktoPray”-App befinden, die es für iOS und Android gibt.

In der App gibt es Multimedia-Inhalte, die Dich beim Beten unterstützen bzw. zum Beten motivieren sollen. Ihr bekommt Benachrichtigungen, die euch daran erinnern, dass es Zeit zum Beten ist.

Eine Funktion der App ist eine “Gebetsmauer”, an der ihr eure persönlichen Wünsche für ein Gebet notieren könnt. In der App-Beschreibung heißt es dazu: “Somit, beten wir alle für dich und du betest für uns. Du wirst nie alleine sein.” Wisst ihr Bescheid! Auf der ClicktoPay-Seite seht ihr übrigens eine Weltkarte, auf der auch alle per App initiierten Gebete gezählt und angezeigt werden.

Wie genau jetzt euer smarter Rosenkranz am Handgelenk erkennt, dass ihr fertig seid mit eurem Gebet, hat sich mir bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht erschlossen. Jedenfalls werden absolvierte Gebete getrackt, so dass ihr eure “Fortschritte” beim Beten dann auch in der App nachvollziehen könnt.

Ich weiß noch immer nicht, was ich davon halten soll und versuche, mich auch nicht zu abfällig über den Glauben anderer Menschen auszulassen. Für gläubige Christen kann so ein smartes Gadget vielleicht tatsächlich eine Hilfe sein, sich ans tägliche Beten erinnern zu lassen bzw. Motivation dazu zu finden. Das würde mit der App allein natürlich auch funktionieren, aber das wasserdichte Wearable aus Obsidian- und Hämatit-Perlen ist natürlich schön anzuschauen und ermöglicht seinem Träger nicht zuletzt auch, sich als Anhänger dieser Religion zu offenbaren.

Ist alles nicht mein Ding, also die komplette Nummer mit den Weltreligionen. Aber wer für sich persönlich was aus seinem Glauben ziehen kann, kann es dank des “eRosary” nun immerhin auch zeitgemäß tun. Wie Slashgear berichtet, soll es den Rosenkranz für 99 Euro bei Amazon Italia zu kaufen geben.

Quelle: Vatican News via DerStandard