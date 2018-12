Ohios erster autonomer Shuttle-Service startet am 10. Dezember

Im amerikanischen Staat Ohio wird in zwei Tagen Ohios erster selbstfahrender Shuttleservice an den Start gehen. Aus der Kooperation zwischen Smart Columbus und DriveOhio ist die Flotte von Smart Circuit entstanden, die am 10. Dezember in Columbus die ersten Fahrzeuge auf die Straßen loslassen werden.

Bei den selbstfahrenden Fahrzeugen handelt es sich um kleine Busse, die nur 40 km/h schnell fahren können und jeweils vier Plätze für Passagiere beherbergen. Man sollte es also nicht ganz eilig haben, wenn man den Shuttle-Service nutzen will. In zwei Tagen wird dieser eine nicht allzu anspruchsvolle Jungfernfahrt absolvieren. Drei Smart Circuit Fahrzeugen werden die Passagiere im Center of Science and Industry, im National Veterans Memorial and Museum, im Bicentennial Park und im Smart Columbus Experience Center abholen und wieder absetzen.

Zwischen 18 und 22 Uhr werden die Fahrzeuge die 2,5 Kilometer lange Strecke zurücklegen und alle 10 Minuten an einer der vier Haltestellen anhalten. Da es die erste Fahrt der Flotte ist, wird auch ein menschlicher Aufpasser mit an Bord sein. Die Fahrten sind übrigens kostenlos, sind allerdings nicht als vollwertiger Busersatz gedacht. Hier geht es mehr um die Erforschung selbstfahrender Technologien mit dem Ziel, das Verkehrsnetz von Columbus zu verbessern.

“Smart Circuit gibt uns die Möglichkeit, mehr über selbstfahrende Technologien zu erfahren, während wir daran arbeiten, das Verkehrsökosystem unserer Stadt zu verbessern. Viele Menschen in unserer Gemeinde haben noch immer keinen Zugang zu bequemen Transportmöglichkeiten, und Smart Circuit ist ein weiterer spannender Schritt bei der Erforschung und dem Einsatz neuer Technologien, die das Potenzial haben, den Zugang zu Chancen in unserer Stadt zu erweitern.” Andrew J. Ginther, Bürgermeister Columbus

Mit der Technologie soll auch ordentlich die Werbetrommel gerührt werden, um den Menschen autonome Fahrzeuge näher zu bringen und ihnen die Skepsis zu nehmen. Zukünftig sollen die Shuttles dann täglich von 6 bis 22 Uhr fahren und in ein paar Jahren sind solche Fahrzeuge wahrscheinlich ein alltägliches Bild.

via: cincinnati