In vier Tagen — am 09. Februar — starten im südkoreanischen Pyeongchang die olympischen Winterspiele. Wir erwarten natürlich sportliche Höchstleistungen und darüber hinaus ein riesengroßes Spektakel rund um den Sport. Leider gehört seit Jahren für uns bei Großveranstaltungen dazu, dass es Menschen gibt, die genau das als ihre furchtbare Bühne nutzen wollen. Bereits Jahrzehnte vor Taliban und ISIS mussten wir in Deutschland 1972 bereits feststellen, dass solche Events für Terror missbraucht werden können und dieses Risiko ist 2018 höher denn je.

Grund genug für die Organisatoren der Winterspiele, dieses Jahr mit High-Tech-Equipment gegen mögliche Terroristen vorzugehen. Die Terrorabwehr bedient sich gleich mehrerer Ansätze, mit Technik die Gefahr zu minimieren und eines der Hilfsmittel sind Drohnen! Dabei handelt es sich um Drohnen, die mit Netzen andere Drohnen abfangen sollen.

Dabei geht es dann auch nicht in erster Linie um Drohnen, die verbotenerweise Fotos oder Videos aufnehmen, sondern eben tatsächlich um mögliche Terroristen und Drohnen, die mit Sprengstoff bestückt sein könnten. Die Abfang-Drohnen sind dabei nur eine Möglichkeit, diese Terror-Drohnen auszuschalten. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sie flugunfähig zu machen, indem die Funkverbindung zwischen UAV und Pilot unterbrochen wird. Nachteil dabei: Ein solches Fluggerät könnte beim Absturz Menschen verletzen. In Härtefällen bestünde sogar die Möglichkeit, Drohnen vom Boden aus abzuschießen.

In südkoreanischen Militärkreisen geht man davon aus, dass allein Nordkorea über 1000 Drohnen habe, die in einem Ernstfall mit Waffen oder Sprengstoff bestückt über die Grenze nach Süden geschickt werden könnten. Allerdings habe man dadurch, dass auch nordkoreanische Sportler an den olympischen Winterspielen teilnehmen die Hoffnung, dass die Terrorgefahr durch Nordkorea eine geringere ist.

Aber nicht nur gegen Drohnen will/wird man mit Technik vorgehen: So wird ein taktisches Flugzeug zum Einsatz kommen, welches im Gegensatz zu den Drohnen nicht den Himmel, sondern den Boden im Blick behalten soll. Mithilfe von Facial Recognition und entsprechenden, High-End-Kameras beobachtet man das Geschehen aus 150-200 Metern Entfernung. Schlägt die Gesichtserkennung bei einem Verdächtigen an, wird unmittelbar Sicherheitspersonal informiert, um die Situation zu klären. Wie zuverlässig diese Gesichtserkennung funktioniert, bleibt noch abzuwarten, denn hundertprozentig zuverlässig ist diese Technologie leider noch nicht.

Das Sicherheits-Team der olympischen Spiele möchte auch sicherstellen, dass keine Terroristen oder Waffen in anderen Fahrzeugen zu den Sportstätten hereingeschmuggelt werden können. Zu diesem Zweck existieren drei je 1,4 Millionen US-Dollar teure Such-Fahrzeuge, die mit Röntgenstrahlen andere Autos durchleuchten können und feststellen, ob im Innere Personen, Waffen oder andere gefährliche Objekte versteckt werden.

Darüber hinaus werden auch massig Überwachungskameras eingesetzt. Insgesamt 900 dieser intelligenten Kameras kommen an den Sportstätten und im olympischen Dorf zum Einsatz und sind in der Lage, bewegliche Objekte zu tracken. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz und melden auch, wenn eine dieser Kameras beschädigt wird.

Dass das Sicherheitskonzept nichts dem Zufall überlassen soll, sieht man auch daran, dass es ein 700-köpfiges Team gibt, welches gegen Cyber-Terror vorgeht. Auf diese Weise möchte man sicherstellen, dass es nicht zu DDoS-Attacken oder andere Hacker-Angriffe kommt. Polizei, private Sicherheitsunternehmen und das olympische Komitee arbeiten hier mit Behörden und Ministerien zusammen.

Alles in allem zumindest in der Theorie ein stimmiges Konzept. Dennoch hoffe ich einfach mal, dass all diese Hilfsmittel uns nicht in einem Ernstfall beweisen müssen, dass sie funktionieren und wir schöne, terrorfreie Sportveranstaltungen erleben.

Quelle: Hankyoreh via Engadget