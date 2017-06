OnePlus 5 kommt am 20. Juni – und so sieht es aus!

Jetzt haben wir Gewissheit: Das OnePlus 5 wird noch in diesem Monat vorgestellt und zwar am 20. Juni! Noch genauer formuliert es OnePlus auf seiner Seite oneplus.net – dort wird nämlich das Launch-Event angeteasert und zudem noch mit der Uhrzeit versehen: 18 Uhr unserer Zeit ist es also soweit.

Mit dem Claim „Focus on what matters“ weist man zudem darauf hin, dass wir erstmals bei einem Smartphone des Unternehmens in den Genuss einer Dual-Cam auf der Rückseite kommen werden. Leaks deuteten das bereits an und es gab ja auch darunter einen halb-offiziellen von Carl Pei persönlich.

Geht ihr zudem auf die Launch-Seite zur Veranstaltung, werdet ihr sehen, dass die Smartphone-Vorstellung auch durch verschiedene Pop-up-Events begleitet wird. Die finden in verschiedenen Orten weltweit statt, genauer gesagt in New York am 20. Juni direkt, aber auch in einigen europäischen Metropolen einen Tag später. Auch in Berlin werdet ihr also bereits am 21. Juni die Möglichkeit haben, direkt vor Ort das OnePlus 5 erwerben zu können – markiert euch also gegebenenfalls schon mal das Datum.

Zu dieser offiziellen Bestätigung durch OnePlus kommt nun aber auch noch ein Bild, von dem Android Police sicher ist, dass es das tatsächliche OnePlus 5 zeigt. Dort sehen wir zumindest die obere Hälfte des neuen Smartphones und zwar Front- wie Rückseite:

Außer dem Design verrät uns das Bild noch nicht sonderlich viel, abgesehen von der deutlich erkennbaren Dual-Cam auf der Rückseite. Überraschen wird das zwar aktuell niemanden mehr, dass auch OnePlus zwei Kamera-Sensoren bei der Hauptkamera verbauen, dieses Render-Bild verrät uns aber zumindest auch die Anordnung der Kameras: Nebeneinander und nicht untereinander, wie auch schon spekuliert wurde.

Neben dem ebenfalls bereits bestätigten Snapdragon 835 als Prozessor bleiben noch einige Fragen offen, die wir aber spätestens am 20. Juni beantwortet bekommen. Solange müssen wir uns also wohl noch gedulden – aber dann erfahrt ihr bei uns selbstverständlich alles über das neue Flaggschiff des jungen chinesischen Unternehmens.

Quellen: WinFuture.de und Android Police