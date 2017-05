OnePlus 5: Mitgründer teasert die Dual-Cam an

Nachdem wir viele neue Smartphones der Premium-Klasse 2017 bereits kennen gelernt haben, nimmt der Hype-Train auch bei OnePlus langsam deutlich an Fahrt auf. Die Chinesen sind zwar nicht ganz in dieser allerersten Liga angesiedelt, haben es mit den letzten Smartphones aber stets verstanden, Premium-Features mit einem Mittelklasse-Preis zu kombinieren.

Das erhoffen wir uns auch für dieses Jahr wieder, wenn nämlich das OnePlus 5 das Licht der Welt erblickt. Gegenüber The Verge bestätigte das Unternehmen bereits die Veröffentlichung im Sommer und jetzt geht Firmen-Mitgründer Carl Pei sogar noch einen Schritt weiter und zeigte via Instagram in einer Story ein Smartphone, bei dem es sich um das nicht-finale OnePlus 5 handeln dürfte.

Es ist nur kurz in einer Spiegelung zu sehen und die Screenshots sind dementsprechend schwammig, zudem löschte Pei die Story auch später wieder. Wenn ihr mich fragt, sind das exakt die Zutaten, die es braucht, um die Gerüchteküche ein wenig anzuheizen und dabei so zu tun, als habe es sich lediglich um ein Versehen gehandelt.

Aber egal: Spannender als die Frage, ob es nun fahrlässig oder absichtlich veröffentlicht wurde, ist natürlich das Handset selbst. Wir sehen die Rückseite, die einen noch sehr klobigen Eindruck macht und mit Sicherheit noch nicht das finale Design enthüllt. Bereits lange wird über eine Dual-Cam spekuliert und in der Tat sehen wir auch zwei verschiedene Kamerasensoren, die in diesem Fall jedoch nebeneinander angeordnet sind. Vorherige Gerüchte sprachen von einer Anordnung, bei denen die Cams übereinander sitzen.

Ihr könnt erkennen, dass die Kamera deutlich hervorsteht, aber nochmal: Final ist das nicht – beim fertigen OnePlus 5 dürfte das ganz anders aussehen. Außerdem können wir eine weitere Aussparung in der Mitte erkennen, bei der wir derzeit keinen Schimmer haben, was sich dahinter verbirgt. Theoretisch wäre an der Position ein Fingerabdrucksensor denkbar, aber der dürfte auch beim neuen Modell der Chinesen wieder auf der Front unterhalb des Displays seinen Platz finden.

Wahrscheinlicher ist da wohl eher, dass OnePlus in der Mitte weitere Kameratechnik unterbringt wie die Sensorik für den Autofokus und den LED-Blitz. Sei es drum: Bei Instagram ist die Story wieder verschwunden und wir können uns die Köpfe heiß reden, was in Sachen Dual-Cam beim Oneplus 5 nun tatsächlich Phase ist. Feststehen dürfte jetzt also, dass die Kameras horizontal angeordnet werden und nicht übereinander. Alles weitere findet sich und ich bin guter Dinge, dass wir auch schon bald weitere Bilder und Infos zu Gesicht bekommen werden zu diesem Smartphone.

Quelle: Suhant Mehta via SmartDroid.de