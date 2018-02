OnePlus 6 Leak: So sieht es aus – und ja, es kommt mit Notch

Ach, was ist nur mit den Smartphone-Herstellern los? Gestern beschwere ich mich noch über die unansehnliche Einkerbung im Display, die den annähernd randlosen Designs geschuldet ist. So eine Notch besitzen aktuell neben dem iPhone X erst wenige Handsets, aber am Horizont sehen wir schon einige Boliden, die sich dazugesellen werden.

Huawei wird u.a. auch dazugehören mit dem P20, ebenso ASUS mit dem ZenFone 5 — und jetzt anscheinend auch noch OnePlus mit seinem nächsten Flaggschiff. „Anscheinend“ sage ich deswegen, weil wir ja noch nicht wissen, ob das geleakte Bild wirklich das OnePlus 6 (oder wie auch immer es heißen wird) zeigt.

Zudem sehen wir eine Dual-Cam hinten mit untereinander angeordneten Sensoren, da drunter wiederum sitzt der Fingerabdrucksensor — also ein Set-Up, wie wir es gerade auch beim Samsung Galaxy S9 sehen. Vorne gibt es dann besagte Notch, wo Front-Cam und Speaker Platz finden.

Nach aktuellem Stand erwarten wir (zumindest eine Version) mit 6 GB RAM, 64 GB internem Speicher und natürlich mit Android 8.1 Oreo. Der Launch dürfte noch ein paar Monate weg sein, was für uns bedeutet, dass a) sicher noch haufenweise weitere Informationen zum kommenden OnePlus-Flaggschiff durchsickern werden und b) jetzt immer noch Hoffnung besteht, dass wir es hier mit einem Foto zu tun haben, das nicht die wirklich finale Version eines OnePlus 6 zeigt.

Wir halten weiter die Augen offen und lassen euch wissen, falls es was Neues gibt vom chinesischen Hersteller.