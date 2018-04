OnePlus 6 wird am 17. Mai vorgestellt

In den letzten beiden Jahren war es jeweils der Juni, in dem OnePlus uns sein neuestes Flaggschiff-Smartphone präsentierte, also sowohl beim OnePlus 5 als auch beim OnePlus 3 (die 4 wurde bekanntlich ausgelassen). Für dieses Jahr wurden jetzt die jüngsten Gerüchte bestätigt, in denen von einer Vorstellung im Mai die Rede war.

Der offizielle Termin wurde jetzt über Weibo kommuniziert: Am 17. Mai zeigt OnePlus das OnePlus 6 in Beijing, China. Dort wird das Event um 10 Uhr morgens starten, also um vier Uhr morgens unserer Zeit.

Mit „The Speed You Need“ spielt man vermutlich auf die starke Performance des Qualcomm Snapdragon 845 an, der mit 6 GB RAM oder möglicherweise sogar bis zu 8 GB RAM kombiniert wird im neuen Smartphone. Stimmen die Infos aus der Gerüchteküche, wird es Speicher-Optionen bis 256 GB geben, was in Summe wieder ein absolut konkurrenzfähiges Device verspricht.

Auch die ominöse Notch im oberen Display-Bereich wird Einzug halten bei OnePlus, glücklicherweise aber seitens der Software deaktivierbar sein. Nach entsprechenden Leaks erwarten wir eine Dual-Cam auf der Rückseite, weiterführende Infos zur Qualität der Kameras liegen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Ist aber nicht weiter tragisch — schließlich ist es nicht mehr ewig hin bis zum 17. Mai und spätestens dann erfahren wir jedes wichtige Detail zu dem Smartphone, mit dem OnePlus 6 in den nächsten Monaten die Konkurrenz in Schach halten möchte.

via SmartDroid.de