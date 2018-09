OnePlus: Vom “iPhone-Killer” zum Smart-TV-Hersteller

Aktuell wartet alles auf das OnePlus 6T des chinesischen Herstellers. Mit dem OnePlus 6 hat das Unternehmen gezeigt, dass man in der Lage ist, Smartphones auf höchstem Niveau zu bauen, die sich qualitativ nicht hinter einem iPhone X verstecken müssen, aber nur die Hälfte des Preises kosten. Mit dem OnePlus 6T wird man jetzt bald nachlegen, aber CEO Pete Lau denkt schon einen Schritt weiter, wie er jetzt öffentlich verkündete:

We want to bring the home environment to the next level of intelligent connectivity. To do this, we are building a new product of OnePlus’ premium flagship design, image quality and audio experience to more seamlessly connect the home. We call it: OnePlus TV. We believe your TV has the potential to be so much more than where you watch your favorite shows. Pete Lau, OnePlus CEO