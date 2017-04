OnePrevent: Smart-Home-System sagt Katastrophen voraus

Es gibt alle mögliche Arten von Smart-Home-Sensoren, die einem versprechen, ein Auge auf das eigene Heim zu haben. Auf den ersten Blick unterscheidet sich dieses neue System namens OnePrevent nicht viel von anderen seiner Art, doch der Eindruck täuscht. Das Gerät wurde vom US-amerikanischen Startup OneEvent Technologies entwickelt, das mit Hilfe einer cloudbasierten Predictive-Analytics-Engine und Umweltsensoren Katastrophen vorhersagt. Zumindest verspricht das der Hersteller.

Laut diesem erkennt das Gerät nämlich Brände oder auch Überschwemmungen im eigenen Haus 20 Minuten bevor sie tatsächlich passieren. Der Trick dabei sind Sensoren, die beispielsweise Hitze und Feuchtigkeit im Haus überwachen. Sollten die Werte von der Norm abweichen, weil ein undichtes Rohr oder ein vergessener Ofen vor sich hin brodeln, fängt das System an, Alarm zu schlagen. Das interessante daran ist aber, dass OnePrevent auch aus solchen Vorfällen lernt.

Wer nur mal ein Toast hat verbrennen lassen, der kann das dem System mitteilen. Mit der Zeit erkennt es dann, ob der Toaster wieder nur zu hoch eingestellt war oder der Weihnachtsbaum gerade fröhlich vor sich hin lodert. Der Algorithmus soll von allen Benutzern lernen, die OnePrevent nutzen. Dazu wurde dem Gerät schon von vorneherein einiges beigebracht. Das Startup hat nämlich mit lokalen Feuerwehrmännern zusammengearbeitet, um kontrollierte Brände zu legen und dem Algorithmus zu zeigen, bei welchen Werten ein Brand gefährlich werden kann.

Das OnePrevent-System kann über die Webseite des Unternehmens gekauft werden. Anfangs sollte man dem Gerät allerdings noch etwas Kulanzzeit einräumen, um sich an die Bedingungen im eigenen Haus zu gewöhnen. Es ist mittlerweile mit Rauch- und Kohlenmonoxid-Detektoren sowie Sensoren für Wärme und Feuchtigkeit, Bewegungssensoren und Detektoren für offene bzw. geschlossene Türen und Fenster ausgestattet. Der ganze Spaß wird zu einem Preis von 299 Dollar angeboten und kommt mit einer dazugehörigen App.

Das Gerät ist ein interessanter Ansatz, wie maschinelles Lernen bald mit dem Strom an Daten von heutigen Smart-Home-Gadgets zurecht kommen könnte. Datenschutz ist auch hier so eine Sache, aber wer auf ein vernetztes Zuhause setzt, der darf sich darüber wohl nicht beschweren. Ich finde das Gerät genial, sollte es denn wirklich funktionieren. Aber das lässt sich wahrscheinlich nur in einem Selbstversuch herausfinden.

